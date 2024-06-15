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Кузьмичев считает, что Горшков станет усилением для «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в московский клуб.

«Если брать нынешних левых защитников, Горшков — это усиление для «Спартака». Надо понимать, что Хлусевич — правша. На фланг обороны нужен футболист с левой ногой. Горшков спокойно выиграет конкуренцию у Хлусевича», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

15 июня появилась информация, что 25-летний защитник близок к переходу в «Спартак». В прошедшем сезоне Горшков провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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