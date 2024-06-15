Кузьмичев считает, что Горшков станет усилением для «Спартака»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в московский клуб.

«Если брать нынешних левых защитников, Горшков — это усиление для «Спартака». Надо понимать, что Хлусевич — правша. На фланг обороны нужен футболист с левой ногой. Горшков спокойно выиграет конкуренцию у Хлусевича», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

15 июня появилась информация, что 25-летний защитник близок к переходу в «Спартак». В прошедшем сезоне Горшков провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.