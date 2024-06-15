«Локомотив» проведет заседание совета директоров в конце июня или начале июля

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, когда состоится ближайшее заседание совета.

«Будем встречаться с Михаилом Михайловичем Галактионовым. Планируем провести большое и серьезное совещание со всем тренерским штабом. Обсудим и придем к общему пониманию задач. Думаю, проведем заседание в конце июня или начале июля», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

По итогам прошедшего сезона железнодорожники заняли четвертое место в таблице РПЛ.