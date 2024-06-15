«Краснодар» приступил к подготовке к новому сезону

Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска. После УМО они начали тренировки на базе «Четук», где пройдет вся предсезонная подготовка. Пока в расположении команды находятся только те футболисты, кто не задействован в сборных.

В ближайшее время черно-зеленые проведут три контрольных матча: 23 июня — с «Кубанью», 29 июня — с махачкалинским «Динамо», а 6 июля — с «Ростовом». Все игры состоятся на стадионе Академии ФК «Краснодар».