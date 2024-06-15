Елена Радионова и Константин Кучаев стали родителями

Фигуристка Елена Радионова и футболист «Пари НН» Константин Кучаев стали родителями.

Об этом Радионова сообщила в соцсетях, выложив фотографию ребенка. Фигуристка рассказала, что ребенок родился 29 мая.

«Наша большая маленькая любовь», — подписала фото фигуристка.

Радионова и Кучаев сыграли свадьбу в июне прошлого года.