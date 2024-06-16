Нигматуллин: «Переход Латышонка в «Зенит» можно сравнить с трансфером Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход голкипера Евгения Латышонка в «Зенит».

«Когда переходишь из последней команды в первую, это можно сравнить с переходом Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ». Безусловно, это большой шаг вперед. Его можно поздравить. Будет непросто, учитывая, что в «Зенит» берутся разные вратари, но играет все время Кержаков. В этом сезоне Латышонок сыграл хорошо. Главное, чтобы у него не было синдрома второго сезона. Это бывает со многими», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Латышонок сыграл 34 матча за «Балтику» и пропустил 44 гола. Команда вылетела из РПЛ, а «Зенит» стал чемпионом России. В питерской команде Латышонок будет конкурировать с Денисом Адамовым и Михаилом Кержаковым.