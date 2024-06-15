Участник Евро-2024 Дркушич назвал себя «немного россиянином»

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич рассказал о своей жизни в России.

«Привык. И да, я чувствую себя немного россиянином, все-таки прожил здесь почти два года. Я выучил язык, понял менталитет, попробовал некоторую еду. Но надо отметить, что жизнь в Сочи сильно отличается от жизни в остальных городах России. Погода, люди, образ жизни — все другое», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Дркушич перешел в «Сочи» из «Браво» в январе 2022 года за 120 тысяч евро. В прошедшем сезоне 24-летний словенец отыграл 24 матча за южан во всех турнирах и забил два гола.

Контракт Дркушича с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года.