Источник: «Спартак» в случае прихода Горшкова может покинуть Классен

В случае подписания защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова «Спартак» наверняка покинет Леон Классен, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, также под вопросом будущее игрока красно-белых Томаша Тавареша.

15 июня сообщалось, что 25-летний Горшков близок к переходу в «Спартак». В прошедшем сезоне он провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.