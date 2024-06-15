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Отец Кузяева заявил, что у Сафонова есть хорошая наглость

Виктория Кравченко
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Отец игрока «Гавра» Далера Кузяева Адьям оценил шансы вратаря Матвея Сафонова во французской лиге.

— Матвей сможет играть во Франции. У него хватает такой хорошей наглости, честолюбия. И за место «первого номера» в «ПСЖ» может побороться. Я не сказал бы, что Доннарумма — такой уж сильный вратарь. Были у него «ляпы» в чемпионате, вспомнить хотя бы матч с «Гавром», когда он получил красную карточку.

— В какой манере играют вратари во Франции? Вы часто смотрите чемпионат.

— Не думаю, что есть какая-то общая манера. Каждый играет, как может — так же, как у нас в России и в Европе. Кто-то лучше, кто-то хуже. Не скажу, что кто-то из вратарей лиги сильно выделяется.

— Не удивились, что «ПСЖ» купил Сафонова?

— Нет, вообще не удивился. Матвей, считаю, созрел для этой лиги. Может отвоевать себе место в составе «ПСЖ», если будет работать и совершенствоваться, — цитирует Кузяева «РБ Спорт».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/otets-kuzyaeva-u-safonova-est-horoshaya-naglost/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
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