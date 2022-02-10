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10 февраля, 23:30

Новый тренер «Краснодара» рассказал о целях команды

Фарке будет рад, если в следующем сезоне «Краснодар» как минимум получим шанс сыграть в еврокубках
Гоша Чернов
Корреспондент
Даниэль Фарке.
Фото Instagram

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке подчеркнул, что был бы рад вывести команду в еврокубки в следующем сезоне.

— Очевидно, что этой весной мы не увидим идеальный «Краснодар». Сколько времени вам необходимо на построение команды? Полгода, год?

— Никогда нельзя давать гарантии в футболе. Теоретически уже в первом официальном матче «Краснодар» может выглядеть так, как я хочу. В футболе все возможно. Но нужно быть реалистами: в чемпионате уже прошло 18 туров, мы пока пятые и не являемся фаворитами в борьбе за верхние места. Хочу вас заверить, что мы постараемся финишировать выше пятого места — буду рад, если в следующем сезоне мы как минимум получим шанс сыграть в еврокубках. При этом в футболе ничто не работает по нажатию кнопки — это процесс, в котором тебе нужно одно-два, а иногда и три трансферных окна для того, чтобы полностью изменить команду и закрепить в ней свои идеи.

Даниэль Фарке. «Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России

— Новичок команды Хуниор Алонсо сказал, что хочет выиграть титул с «Краснодаром». Есть ли у вас конкретная цель на будущее?

— Не думаю, что уместно с пятой позиции заявлять о борьбе за чемпионство. Нужно приземленно смотреть на вещи и концентрироваться на том, что делаешь. Конечно, у клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой.

Конечно, я буду рад сражаться за титул, но я не вижу пользы в том, чтобы постоянно говорить о намерении выиграть его. Если ты заслуживаешь победу, то она к тебе придет. Это не работает так, что ты постоянно твердишь о чемпионстве и оно к тебе приходит. Слишком рано говорить на эту тему, но я еще раз подчеркну то, насколько амбициозен клуб. И я здесь не для того, чтобы биться за место в середине таблицы.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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