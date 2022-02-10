Фарке объяснил причины успеха немецких тренеров

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» рассказал, что провал сборной Германии на Евро-2000 повлиял на обучение немецких тренеров.

— Вы далеко не первый немецкий тренер в России. Знакомы ли вы лично с Маркусом Гисдолем и Сандро Шварцем? Может, общались с ними или с Доменико Тедеско?

— Нет, я с ними не общался и принимал решение самостоятельно. Конечно, знаю, что они замечательные тренеры и прекрасные люди, но лично с ними не знаком. Хотя с Гисдолем мы как-то пересекались, Шварца я видел несколько лет назад, но это нельзя назвать полноценным общением. Жду встречи с ними. С Маркусом скоро увидимся — ближайший официальный матч «Краснодара» как раз против «Локомотива».

— В чем секрет успеха немецких тренеров в последние годы? В Англии и России многими топ-командами управляют представители Германии.

— Я не верю в паспорта и во все эти разговоры о том, что немецкие или испанские тренеры лучше других. В каждой стране живут разные люди. Паспорт не всегда отражает менталитет. К примеру, в «Норвиче» уже много лет играет защитник Кристоф Циммерман — по паспорту он немец, но для болельщиков он свой, в его жилах течет желто-зеленая кровь.

Конечно, причины расцвета немецкой тренерской школы есть: после того как Германия заняла последнее место в группе на Евро-2000, правительство страны инвестировало огромные средства в обучение футбольных тренеров. И сейчас наша тренерская школа считается едва ли не лучшей в мире. Но любому нужно работать усердно для достижения целей, и я уверен, что на уровне лучших немецких тренеров может оказаться и русский, и испанец, и англичанин. Нельзя исключать и то, что скопление нескольких тренеров из одной страны может быть простым совпадением. Сейчас в центре внимания немцы, несколько лет назад были испанцы и португальцы. Может быть, через несколько лет в авангарде будет другая страна.