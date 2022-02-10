Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

10 февраля, 23:00

Фарке объяснил причины успеха немецких тренеров

Фарке считает, что причина успеха немецких тренеров в том, что правительство вложило огромные средства в обучение
Гоша Чернов
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» рассказал, что провал сборной Германии на Евро-2000 повлиял на обучение немецких тренеров.

— Вы далеко не первый немецкий тренер в России. Знакомы ли вы лично с Маркусом Гисдолем и Сандро Шварцем? Может, общались с ними или с Доменико Тедеско?

— Нет, я с ними не общался и принимал решение самостоятельно. Конечно, знаю, что они замечательные тренеры и прекрасные люди, но лично с ними не знаком. Хотя с Гисдолем мы как-то пересекались, Шварца я видел несколько лет назад, но это нельзя назвать полноценным общением. Жду встречи с ними. С Маркусом скоро увидимся — ближайший официальный матч «Краснодара» как раз против «Локомотива».

Даниэль Фарке. «Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России

— В чем секрет успеха немецких тренеров в последние годы? В Англии и России многими топ-командами управляют представители Германии.

— Я не верю в паспорта и во все эти разговоры о том, что немецкие или испанские тренеры лучше других. В каждой стране живут разные люди. Паспорт не всегда отражает менталитет. К примеру, в «Норвиче» уже много лет играет защитник Кристоф Циммерман — по паспорту он немец, но для болельщиков он свой, в его жилах течет желто-зеленая кровь.

Конечно, причины расцвета немецкой тренерской школы есть: после того как Германия заняла последнее место в группе на Евро-2000, правительство страны инвестировало огромные средства в обучение футбольных тренеров. И сейчас наша тренерская школа считается едва ли не лучшей в мире. Но любому нужно работать усердно для достижения целей, и я уверен, что на уровне лучших немецких тренеров может оказаться и русский, и испанец, и англичанин. Нельзя исключать и то, что скопление нескольких тренеров из одной страны может быть простым совпадением. Сейчас в центре внимания немцы, несколько лет назад были испанцы и португальцы. Может быть, через несколько лет в авангарде будет другая страна.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Даниэль Фарке
Маркус Гисдоль
Сандро Шварц
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Шварц: «Динамо» провело игру против «Сочи» очень организованно""
Новый тренер «Краснодара» рассказал о целях команды
Тренер «Краснодара» не видит проблемы в лимите на легионеров
«Зенит» отдал полузащитника Кравцова в аренду «Нижнему Новгороду»
«Может, окажется, что я слабый тренер без способностей». Фарке отреагировал на критику Черданцева
«Оренбург» арендовал Хотулева и Васильева у «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Краснодара» не видит проблемы в лимите на легионеров

Новый тренер «Краснодара» рассказал о целях команды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости