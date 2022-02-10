Первое интервью нового тренера «Краснодара»

Первые дни в команде

— Даниэль, вы в «Краснодаре» почти месяц. Понятно, что за это время сложно построить команду, но что вы уже в ней изменили?

— Хочу начать с того, что мне важно быть открытым ко всему. Я не из тех, кто приходит в клуб и говорит: «О'кей, слушайте меня, я знаю все лучше всех». Мне важно иметь диалог со всеми, кто играет и работает в этом прекрасном клубе. На сборы мы взяли несколько молодых игроков, у которых тоже есть шанс заявить о себе. Пока все идет хорошо. Очевидно, что на сборах много времени уделяется физической подготовке, но, конечно, мы работаем и над своей игрой. Когда приходит новый главный тренер, многое меняется: появляются новые идеи, тренировки. Могу сказать, что доволен тем, как строится наша работа с ребятами. Они тоже открыты. Я думаю, что мы на правильном пути.

— Внесли ли вы какие-либо новые правила или систему штрафов? К примеру, Валерий Карпин, придя в сборную России, первым делом запретил сахар и мучное.

— Я бы не хотел вдаваться в детали нашей работы. Ребята и так достаточно дисциплинированные, сконцентрированные. Не вижу необходимости во внедрении каких-либо штрафов. Все в команде понимают, что основа успеха — дисциплинированность, усердная работа и трудолюбие. Но нельзя забывать и о том, что футбол — это игра, а игрой нужно наслаждаться. Мы стремимся к балансу между трудолюбием и получением удовольствия от того, что ты делаешь.

— «Краснодар» уже сыграл три товарищеских матча при вас — уступил «Легии», но обыграл «Волеренгу» и «Жилину». Вы видите прогресс в игре команды?

— Я не склонен переоценивать результаты контрольных игр. Их основной смысл в том, чтобы подготовиться к действительно важным встречам. В межсезонье нельзя набрать очки. Но, конечно, с каждым матчем видны улучшения. Первая игра с «Легией» прошла всего через несколько дней после моего назначения, так что она ушла на знакомство с командой. После этого началась осознанная работа, мы выиграли два матча подряд, но, повторюсь, результат не имеет значения. В любом случае эти победы влияют на настроение, на уверенность футболистов в себе, особенно в первые дни предсезонной подготовки. Как вы знаете, я глубоко убежден, что владение мячом приводит к доминированию в игре, но для этого необходим мощный каркас из крепкой обороны. Над этим мы и работаем.

Что такое «фаркебол»

— Ваш предшественник Виктор Гончаренко был сторонником длинных передач. Вы любите играть короткими и делаете ставку на владение. Тяжело ли переключить мышление футболистов от одной тактики к другой?

— В футболе нет одного пути к успеху. Как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким, но при этом сохранять стойкость и верность своим принципам. Нельзя менять абсолютно все после поражений, как и нельзя кричать, что все великолепно после побед. Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто «паркуя автобус». Но моя команда никогда не будет так играть.

— В «Норвиче» игровой стиль вашей команды называли «фаркеболом». Когда вы сформировали его принципы?

— Я был нападающим и, что логично, любил атаковать. Но и после окончания игровой карьеры общался со многими тренерами, чьи взгляды на меня повлияли. В английской премьер-лиге мой «Норвич» играл против сильнейших тренеров мира, которые тоже в какой-то степени на меня повлияли: Гвардиола, Клопп, Тухель, Моуринью, Анчелотти... Моя философия и сейчас продолжает формироваться — я верю, что можно учиться всю жизнь. Если ты убеждаешь себя в том, что все знаешь и тебе больше не нужно развиваться, то ты становишься динозавром. Я надеюсь, что мне еще надолго хватит этого огня, который позволяет мне саморазвиваться.

— Маурицио Сарри признавался, что не понимает термина «саррибол». А вам нравится термин «фаркебол»?

— Да, это забавное название, которое появилось в «Норвиче». Думаю, что это такая отсылка к Арсену Венгеру и его «венгерболу». «Арсенал» при нем играл в комбинационный футбол, который привел к непобедимому сезону в одном из чемпионатов Англии. Это была фантастическая команда. Но, честно говоря, я не очень хочу говорить о своей работе в «Норвиче». Я в «Краснодаре» и хочу сделать его лучше.

Встреча со Слуцким

— Только один вопрос о вашем периоде в «Норвиче». В 2017 году вы играли против «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Может быть, помните тот матч?

— Да, помню. Слуцкий — легенда здесь. Он поехал в чемпионшип с отличным резюме, это был его первый зарубежный сезон. В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И я должен сказать, что Слуцкий — один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в «Норвиче». Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге — 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня, почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ... «Халл» в предыдущем сезоне вылетел в чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение. Игру с «Халлом» я тоже помню — команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 90+6-й минуте (игра завершилась вничью 1:1. — Прим. «СЭ»). Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен.

— Опишите свою идеальную команду. Как она должна играть?

— Я хочу, чтобы люди узнавали «Краснодар» по игре, а не по цвету футболок. При этом нельзя быть наивным, ведь цель матча — набрать три очка. Но я верю, что шансы на победу увеличиваются, когда все в команде четко знают свои роли, и над этим мы сейчас работаем. Кроме того, команда должна быть гибкой. Я не привязан к определенной тактике, к определенной расстановке — никогда не скажу, что мы всегда должны играть 4-4-2, 3-4-3 или 4-2-3-1. Я хочу видеть гибкую команду, которая способна меняться не просто так, а в зависимости от обстоятельств. Думаю, что это одна из причин, по которым клуб меня выбрал.

— У РПЛ есть не очень приглядное прозвище — «автобус-лига». Вы точно не собираетесь делать из «Краснодара» очередной «автобус», но готовы ли вы к регулярной борьбе с такими командами?

— Это одна из сложнейших задач в современном футболе. Трудно создавать моменты в матчах с организованными и компактными командами, у которых низкая линия обороны и минимум пространства вокруг штрафной. Но что отличает хорошие команды от средних? Топ-клубы способны выманивать оппонентов из обороны, находить пространство и забивать мячи. Конечно, тут важны и тактические вещи, помогают и форварды с неординарным мышлением вроде Уве Зеелера. Иногда тебе нужно звонить в дверь очень долго, прежде чем ее откроют. В таких матчах нужно быть максимально сконцентрированным, терпеливым, не нервничать и делать то, что должен. Даже у сильнейших тренеров мира случаются проблемы в матчах с подобными командами. Вспомните финал Лиги чемпионов-2012, когда «Челси» в матче с «Баварией» «запарковал автобус», но благодаря голу Дрогба со стандартного положения перевел игру в овертайм и победил в серии пенальти. В любой игре мы можем столкнуться с таким, но, надеюсь, будем готовы.

«Немного романтик»

— В целом романтика в футболе умирает? Вам не кажется, что зрелищных матчей все меньше, так как многие команды играют от обороны?

— Вы правы, но все-таки в топ-лигах часто побеждают атакующие команды — «Бавария» в бундеслиге, «Манчестер Сити» в АПЛ, «ПСЖ» во Франции. Они доминируют в своих чемпионатах, при этом у них отличная оборона. Думаю, для победы в крупном турнире команда должна действительно хорошо атаковать, а не только защищаться. Хочу заметить, что я сейчас не говорю о текущем сезоне РПЛ. Мы не на той позиции, чтобы позволять себе размышлять о титуле, будет нескромно говорить об этом. Но я хочу приблизить этот фантастический клуб к достижению чего-то экстраординарного.

— Считаете ли вы себя романтиком, учитывая ваши взгляды на футбол?

— Честно говоря, я никогда не задумывался над этим. У меня лишь есть собственные принципы, ценности, стиль и вера в то, как должна играть моя команда. Но я понимаю, что футбол развивается, и если тактически ты не движешься вперед, то тебе нечего делать на топ-уровне. Если вы хотите назвать меня романтиком, то я соглашусь с вами — возможно, я действительно немного романтик. Но я точно не наивен — я хочу выигрывать матчи, это главная цель.

Галицкий и его взгляды на футбол

— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий осенью сказал: «Тренер должен играть в атаку. Пусть у нас не будет 99 кубков, но будет стиль. Когда мы приглашали Гончаренко, мы на эту тему волновались. Я ему сказал: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку». Вы разделяете мнение о том, что стиль важнее результата?

— Не в моих правилах комментировать работу предыдущих тренеров команды. Но я должен сказать, что я принял футболистов в хорошей форме. Ребята отлично подготовлены, у них все в порядке с настроем, и в этом в том числе заслуга Виктора — могу лишь выразить ему благодарность. Еще я хочу сказать, что «Краснодар» — молодой клуб, но при этом он сделал огромный прорыв за полтора десятилетия. Здесь замечательная атмосфера, инфраструктура, стадион, академия. У этого клуба есть все для того, чтобы быть успешным. «Краснодар» уже не раз играл в Европе, в том числе в Лиге чемпионов. Я не прихожу сюда с мыслью все поменять и рассказать, как устроен футбол. Мне очень нравится, что у клуба есть собственная философия, определенные ценности. Это одна из причин, по которым я подписал контракт с «Краснодаром». В современном футболе не так уж часто встречается клуб, у которого есть своя философия. В большинстве случаев клубы сфокусированы на том, чтобы побеждать в каждом следующем матче и все. Важно, что у клуба есть четкое видение того, какой должна быть игра команды. Думаю, что раз у него есть философия, значит нужно назначать разделяющего ее тренера. Я понимаю, как должен играть «Краснодар», этот проект мне подходит. Но все это лишь теория. Самое важное — перенести все это на поле. Осознаю, что у клуба высокие ожидания от моей работы, и я готов помочь «Краснодару» сделать следующий шаг. Будет прекрасно, если все вместе мы достигнем этой цели.

— Как часто вы общаетесь с президентом «Краснодара»?

— Он самый важный человек в клубе, ведь он его основал. Прекрасно для города, для тысяч семей, что в Краснодаре есть такой клуб. Он владеет им и определяет направление развития «Краснодара», его философию, ценности. Я пришел сюда для того, чтобы помочь ему развивать клуб. Конечно, у нас налажено общение, он регулярно показывает то, насколько ему небезразлична команда. Он прекрасно разбирается в футболе, приезжал к нам на сбор. Конечно, мы периодически беседуем, и из общения с ним можно многое почерпнуть. Я верю, что узнавать новое можно не только у других футбольных тренеров, но и у представителей других видов спорта и даже сфер. Между футбольным клубом и футбольной командой не только тесная связь, но и параллель — он руководит большим числом людей, ведет их к успеху, и мне тоже стоит у него поучиться.

— Вообразите ситуацию, при которой кто-то из руководства клуба попросит вас выбрать определенную тактику на конкретный матч или поставить в основу какого-то футболиста. Как вы отреагируете?

— Нет, такое никогда не произойдет. Я здесь, чтобы руководить командой. Со мной подписали контракт, потому что в клубе считают меня специалистом. И в вопросах футбола окончательное слово будет за мной. Но я замечу, что футбол — это не шоу одного человека. Очень важно постоянно поддерживать общение с другими людьми. К примеру, я постоянно узнаю мнение своих ассистентов, их взгляды на различные вещи. И это касается в том числе новых для меня членов тренерского штаба — Артема Поправкина и Алексея Антонюка. Если ты сильная личность, то ты не должен бояться опрашивать других людей. Но нет сомнений, что именно я принимаю решения по команде. И я никогда не приму тех вещей, о которых вы спрашиваете.

«С 18-летними воспитанниками в основе ты ничего не выиграешь»

— Галицкий мечтает однажды увидеть в стартовом составе 11 воспитанников. На ваш взгляд, это реально?

— Когда я пришел в «Норвич», клуб страдал от серьезных финансовых проблем. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят, и я решил сразу их привлекать к играм за основу. В мое время дебютировали многие воспитанники «Норвича», и клуб заработал большие деньги на продаже футболистов. Я люблю работать с молодежью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо — это подчеркивает его идентичность, а болельщики сильнее поддерживают команду. Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас. С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Тут очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами, и в клубе это знает каждый. У «Краснодара» блестящее будущее и настоящее — он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды, но давайте честно: невозможно, чтобы каждый год по шесть-семь игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв. Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста. В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная, но во всем нужно соблюдать баланс.

— В «Норвиче» вы не только активно работали с молодежью, но и выгодно продавали игроков. При вас клуб заработал на продажах Мэддисона, Буэндии, Годфри, Льюиса и Мерфи более ста миллионов фунтов. Вы обсуждали с «Краснодаром» это? Может быть, клуб вас пригласил еще и для того, чтобы зарабатывать на трансферах?

— Надеюсь, что «Краснодар» не будет этого делать. Продажа игроков была частью бизнес-модели в «Норвиче». Клубу это было необходимо просто для того, чтобы выжить. Да, «Норвич» хорошо зарабатывал, но, если честно, для тренера это не самое большое удовольствие — ежегодная потеря лучших футболистов команды. Я был бы рад, если бы взамен мне покупали качественных игроков. Конечно, мы говорили на эту тему с руководством «Краснодара». И я уверен, что у клуба серьезные амбиции, в его ДНК не входит регулярная продажа лучших футболистов. Мы хотим развивать лучших, чтобы становиться успешнее. Безусловно, иногда приходится продавать игроков. Если однажды «Манчестер Сити» захочет купить какого-то футболиста «Краснодара», то это нужно будет принять. Но и здесь есть плюс — успешная сделка с топ-клубом будет доказательством того, что мы верно делаем какие-то вещи. В целом я надеюсь развивать игроков и рассчитываю, что клуб будет удерживать их в команде.

Будущее Сафонова и изучение русского языка

— Один из сильнейших игроков «Краснодара» — Матвей Сафонов. Давно ходят слухи о том, что он может переехать в Европу. Как вы думаете, готов ли Сафонов играть в АПЛ или в другой топ-лиге?

— Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики. Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов, и юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую, ха-ха! Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу. На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные. Я счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним.

— Вы были первым небританским тренером в истории «Норвича». Теперь вы первый тренер «Краснодара», не говорящий по-русски. Насколько сложно вам из-за этого?

— Коммуникация очень важна для любого тренера. Конечно, я бы хотел с первого дня без языковых барьеров и без переводчика общаться с каждым игроком, с каждым сотрудником клуба. Но, как вы заметили, и в «Норвиче» до меня всегда работали только тренеры — носители языка, однако мы все-таки сработались. Надеюсь, вы проявите терпение и когда-нибудь я дам вам интервью на русском языке, ха-ха! Понятно, что первые недели в «Краснодаре» невероятно насыщенны, я стараюсь узнать все о клубе, лиге и каждом футболисте. И мне пока сложно найти время для изучения русского, просто не хватает часов в сутках. Но я хочу начать изучать язык как можно скорее, потому что это достаточно важно.

Матвей Сафонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— В 2018 году Сергей Галицкий сказал: «Я не хочу Тухелей или других иностранцев». Выходит, вы повлияли на то, что президент клуба изменил свое мнение. Чувствуете ответственность?

— Ха-ха, я не знаю причин, по которым он так сказал, но отмечу, что наш первый разговор с ним был отличным. Почему клуб выбрал именно меня, лучше спросить у него. Я лишь благодарен «Краснодару» за то, что мне доверились, но я должен дать что-то взамен. И с первого дня работаю ради этого.

«Краснодар» вместо немецких клубов

— А почему вы выбрали именно «Краснодар»? Были ли другие предложения?

— Буду честен: «Краснодар» не выглядит очевидным вариантом для немецкого тренера. И нет никакого секрета в том, что на меня в последние месяцы выходили клубы из Германии. Я работал пять лет в Англии, в том числе в АПЛ, и, наверное, мало кто ожидал увидеть меня в России. Но я никогда не стремился стать одним из сотни тренеров, которые выигрывали с определенным клубом какой-нибудь из 47 титулов. Я всегда был заинтересован в достижении чего-то особенного и работе в любопытных проектах. Признаюсь, что я не сразу принял предложение «Краснодара». Не было такого, что мне позвонили и я сразу побежал собирать вещи. Я сел изучать клуб, и когда получил достаточно информации, то согласился на работу. Я опрашивал людей, которые играли и работали в России, которым знакомы РПЛ и «Краснодар». Меня встретили очень тепло, я получаю огромную поддержку от всех, кто причастен к «Краснодару». И все указывает на то, что я сделал верный выбор.

— Ваше назначение породило дискуссию на тему того, какая лига сильнее — чемпионшип или РПЛ. А вы как думаете? Кто бы выиграл больше матчей из десяти — «Норвич» или «Краснодар»?

— Будет неправильно отвечать на этот вопрос в тот момент, когда я еще не провел ни одного официального матча во главе «Краснодара». Лучше спросите меня об этом по окончании сезона. В обеих лигах есть отличные тренеры, прекрасные игроки. «Норвич» сейчас в АПЛ, в лучшей лиге мира, где огромное количество матчей. Но это совсем не значит, что он выиграет во всех десяти матчах против «Краснодара».

Георгий Черданцев. Никита Успенский, Фото «СЭ»

Слова Черданцева? Такова работа экспертов

— Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ваше назначение так: «Если в «Краснодаре» посчитали, что любой российский тренер не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд в АПЛ с «Норвичем», годится, тогда надо просто признать это катастрофой».

— Я не проигрывал 16 матчей подряд.

— Он имеет в виду финиш сезона-2019/20, когда ваш «Норвич» проиграл в десяти последних турах и вылетел в чемпионшип, а также первые шесть матчей текущего чемпионата сразу после возвращения в АПЛ, в которых тоже были сплошь поражения.

— Ха-ха, ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек — например, новый Пеп Гвардиола. Но почему-то он не упоминает, что при мне «Норвич» выдал два лучших сезона в истории (две победы в чемпионшипе в 2019 и 2021 годах. — Прим. «СЭ»). Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой. Посмотрим, может быть, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха! Главное — то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками.

Лимит — не проблема

— Не сомневаюсь, что вы уже изучили РПЛ. Что думаете о соперниках? Как свергнуть «Зенит»?

— Не хочу рассуждать о других клубах. Понятно, что в РПЛ достаточно хороших команд, сильных тренеров и игроков. Излишне говорить и о «Зените» — он заслуженно идет на первом месте. Мне сейчас нужно концентрироваться на своей команде, на ее лучших качествах.

— Каждого иностранца в РПЛ спрашивают о лимите на легионеров. Вы понимаете, зачем он нужен?

- Я не тот, кто решает вопросы о регламенте проведения турнира. У меня был подобный опыт в чемпионшипе — там необходимо включать в заявку определенное количество доморощенных игроков. Это правило помогает сборной Англии получать больше футболистов, и это работает. Правда, из-за этого иногда этих молодых игроков перехваливают, и их зарплаты повышаются, ведь они часто попадают в состав. Но порой это происходит лишь потому, что у них есть британский паспорт. Я пока подожду с оценкой лимита в России, мне нужно поработать при этом правиле.

— Но вам мешает лимит? У «Краснодара» сейчас восемь легионеров, включая травмированного Кордобу.

— Для меня это совсем не проблема. Мне нравится моя команда. Конечно, нужно быть внимательным и знать, кто из иностранных футболистов включен в заявку. Но я не вижу проблемы.

Успех немецких тренеров — отголоски провала сборной на Евро-2000

— Вы далеко не первый немецкий тренер в России. Знакомы ли вы лично с Маркусом Гисдолем и Сандро Шварцем? Может, общались с ними или с Доменико Тедеско?

— Нет, я с ними не общался и принимал решение самостоятельно. Конечно, знаю, что они замечательные тренеры и прекрасные люди, но лично с ними не знаком. Хотя с Гисдолем мы как-то пересекались, Шварца я видел несколько лет назад, но это нельзя назвать полноценным общением. Жду встречи с ними. С Маркусом скоро увидимся — ближайший официальный матч «Краснодара» как раз против «Локомотива».

— В чем секрет успеха немецких тренеров в последние годы? В Англии и России многими топ-командами управляют представители Германии.

— Я не верю в паспорта и во все эти разговоры о том, что немецкие или испанские тренеры лучше других. В каждой стране живут разные люди. Паспорт не всегда отражает менталитет. К примеру, в «Норвиче» уже много лет играет защитник Кристоф Циммерман — по паспорту он немец, но для болельщиков он свой, в его жилах течет желто-зеленая кровь. Конечно, причины расцвета немецкой тренерской школы есть: после того как Германия заняла последнее место в группе на Евро-2000, правительство страны инвестировало огромные средства в обучение футбольных тренеров. И сейчас наша тренерская школа считается едва ли не лучшей в мире. Но любому нужно работать усердно для достижения целей, и я уверен, что на уровне лучших немецких тренеров может оказаться и русский, и испанец, и англичанин. Нельзя исключать и то, что скопление нескольких тренеров из одной страны может быть простым совпадением. Сейчас в центре внимания немцы, несколько лет назад были испанцы и португальцы. Может быть, через несколько лет в авангарде будет другая страна.

Пиво с Клоппом на необитаемом острове

— Юрген Клопп недавно сказал: «Если бы я оказался на необитаемом острове, то взял бы с собой Пепа Гвардиолу и Даниэля Фарке. Мне нравится Даниэль, а Пеп меня вдохновляет». Вы действительно так хорошо знакомы?

— Юрген — фантастический человек, у нас отличные отношения. Но играть против его команд всегда очень тяжело. Не секрет и то, что Пеп — мой хороший приятель, мы не раз лестно отзывались друг о друге в прессе. Но я не склонен преувеличивать важность этих связей. Да, я хорошо знаю Юргена, Пепа, Томаса Тухеля, но это не значит, что я тоже тренер мирового класса.

— Что бы вы делали на необитаемом острове с Клоппом и Гвардиолой?

— Думаю, с Пепом мы бы постоянно разговаривали о футболе и рисовали палками на песке тактические схемы, а с Юргеном выпили бы по паре бутылок пива, общались бы на отвлеченные темы. А потом, мне кажется, я бы сел в лодку и повез обоих к материку. Почему я? Потому что они оба гении, и я должен стать тем, кто вернет их на землю.

— Вы общались с Клоппом или Тухелем после вашего назначения в «Краснодар»?

— Мы с ними на связи. На самом деле меня слегка смущает то, как широко обсуждают мои взаимоотношения с ними. Клопп и Тухель — далеко не единственные тренеры, с которыми я близко знаком, просто другие работают не на таком высоком уровне. Было приятно работать в Англии, но я с нетерпением жду и игр против российских тренеров. Например, против того же Леонида Слуцкого.

«Буду рад, если попадем в еврокубки»

— Очевидно, что этой весной мы не увидим идеальный «Краснодар». Сколько времени вам необходимо на построение команды? Полгода, год?

— Никогда нельзя давать гарантии в футболе. Теоретически уже в первом официальном матче «Краснодар» может выглядеть так, как я хочу. В футболе все возможно. Но нужно быть реалистами: в чемпионате уже прошло 18 туров, мы пока пятые и не являемся фаворитами в борьбе за верхние места. Хочу вас заверить, что мы постараемся финишировать выше пятого места — буду рад, если в следующем сезоне мы как минимум получим шанс сыграть в еврокубках. При этом в футболе ничто не работает по нажатию кнопки — это процесс, в котором тебе нужно одно-два, а иногда и три трансферных окна для того, чтобы полностью изменить команду и закрепить в ней свои идеи.

— Новичок команды Хуниор Алонсо сказал, что хочет выиграть титул с «Краснодаром». Есть ли у вас конкретная цель на будущее?

— Не думаю, что уместно с пятой позиции заявлять о борьбе за чемпионство. Нужно приземленно смотреть на вещи и концентрироваться на том, что делаешь. Конечно, у клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге, — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой. Конечно, я буду рад сражаться за титул, но я не вижу пользы в том, чтобы постоянно говорить о намерении выиграть его. Если ты заслуживаешь победу, то она к тебе придет. Это не работает так, что ты постоянно твердишь о чемпионстве и оно к тебе приходит. Слишком рано говорить на эту тему, но я еще раз подчеркну то, насколько амбициозен клуб. И я здесь не для того, чтобы биться за место в середине таблицы.