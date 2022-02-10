«Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России
Первые дни в команде
— Даниэль, вы в «Краснодаре» почти месяц. Понятно, что за это время сложно построить команду, но что вы уже в ней изменили?
— Хочу начать с того, что мне важно быть открытым ко всему. Я не из тех, кто приходит в клуб и говорит: «О'кей, слушайте меня, я знаю все лучше всех». Мне важно иметь диалог со всеми, кто играет и работает в этом прекрасном клубе. На сборы мы взяли несколько молодых игроков, у которых тоже есть шанс заявить о себе. Пока все идет хорошо. Очевидно, что на сборах много времени уделяется физической подготовке, но, конечно, мы работаем и над своей игрой. Когда приходит новый главный тренер, многое меняется: появляются новые идеи, тренировки. Могу сказать, что доволен тем, как строится наша работа с ребятами. Они тоже открыты. Я думаю, что мы на правильном пути.
— Внесли ли вы какие-либо новые правила или систему штрафов? К примеру, Валерий Карпин, придя в сборную России, первым делом запретил сахар и мучное.
— Я бы не хотел вдаваться в детали нашей работы. Ребята и так достаточно дисциплинированные, сконцентрированные. Не вижу необходимости во внедрении каких-либо штрафов. Все в команде понимают, что основа успеха — дисциплинированность, усердная работа и трудолюбие. Но нельзя забывать и о том, что футбол — это игра, а игрой нужно наслаждаться. Мы стремимся к балансу между трудолюбием и получением удовольствия от того, что ты делаешь.
— «Краснодар» уже сыграл три товарищеских матча при вас — уступил «Легии», но обыграл «Волеренгу» и «Жилину». Вы видите прогресс в игре команды?
— Я не склонен переоценивать результаты контрольных игр. Их основной смысл в том, чтобы подготовиться к действительно важным встречам. В межсезонье нельзя набрать очки. Но, конечно, с каждым матчем видны улучшения. Первая игра с «Легией» прошла всего через несколько дней после моего назначения, так что она ушла на знакомство с командой. После этого началась осознанная работа, мы выиграли два матча подряд, но, повторюсь, результат не имеет значения. В любом случае эти победы влияют на настроение, на уверенность футболистов в себе, особенно в первые дни предсезонной подготовки. Как вы знаете, я глубоко убежден, что владение мячом приводит к доминированию в игре, но для этого необходим мощный каркас из крепкой обороны. Над этим мы и работаем.
Что такое «фаркебол»
— Ваш предшественник Виктор Гончаренко был сторонником длинных передач. Вы любите играть короткими и делаете ставку на владение. Тяжело ли переключить мышление футболистов от одной тактики к другой?
— В футболе нет одного пути к успеху. Как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким, но при этом сохранять стойкость и верность своим принципам. Нельзя менять абсолютно все после поражений, как и нельзя кричать, что все великолепно после побед. Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто «паркуя автобус». Но моя команда никогда не будет так играть.
— В «Норвиче» игровой стиль вашей команды называли «фаркеболом». Когда вы сформировали его принципы?
— Я был нападающим и, что логично, любил атаковать. Но и после окончания игровой карьеры общался со многими тренерами, чьи взгляды на меня повлияли. В английской премьер-лиге мой «Норвич» играл против сильнейших тренеров мира, которые тоже в какой-то степени на меня повлияли: Гвардиола, Клопп, Тухель, Моуринью, Анчелотти... Моя философия и сейчас продолжает формироваться — я верю, что можно учиться всю жизнь. Если ты убеждаешь себя в том, что все знаешь и тебе больше не нужно развиваться, то ты становишься динозавром. Я надеюсь, что мне еще надолго хватит этого огня, который позволяет мне саморазвиваться.
— Маурицио Сарри признавался, что не понимает термина «саррибол». А вам нравится термин «фаркебол»?
— Да, это забавное название, которое появилось в «Норвиче». Думаю, что это такая отсылка к Арсену Венгеру и его «венгерболу». «Арсенал» при нем играл в комбинационный футбол, который привел к непобедимому сезону в одном из чемпионатов Англии. Это была фантастическая команда. Но, честно говоря, я не очень хочу говорить о своей работе в «Норвиче». Я в «Краснодаре» и хочу сделать его лучше.
Встреча со Слуцким
— Только один вопрос о вашем периоде в «Норвиче». В 2017 году вы играли против «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Может быть, помните тот матч?
— Да, помню. Слуцкий — легенда здесь. Он поехал в чемпионшип с отличным резюме, это был его первый зарубежный сезон. В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И я должен сказать, что Слуцкий — один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в «Норвиче». Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге — 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня, почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ... «Халл» в предыдущем сезоне вылетел в чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение. Игру с «Халлом» я тоже помню — команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 90+6-й минуте (игра завершилась вничью 1:1. — Прим. «СЭ»). Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен.
— Опишите свою идеальную команду. Как она должна играть?
— Я хочу, чтобы люди узнавали «Краснодар» по игре, а не по цвету футболок. При этом нельзя быть наивным, ведь цель матча — набрать три очка. Но я верю, что шансы на победу увеличиваются, когда все в команде четко знают свои роли, и над этим мы сейчас работаем. Кроме того, команда должна быть гибкой. Я не привязан к определенной тактике, к определенной расстановке — никогда не скажу, что мы всегда должны играть 4-4-2, 3-4-3 или 4-2-3-1. Я хочу видеть гибкую команду, которая способна меняться не просто так, а в зависимости от обстоятельств. Думаю, что это одна из причин, по которым клуб меня выбрал.
— У РПЛ есть не очень приглядное прозвище — «автобус-лига». Вы точно не собираетесь делать из «Краснодара» очередной «автобус», но готовы ли вы к регулярной борьбе с такими командами?
— Это одна из сложнейших задач в современном футболе. Трудно создавать моменты в матчах с организованными и компактными командами, у которых низкая линия обороны и минимум пространства вокруг штрафной. Но что отличает хорошие команды от средних? Топ-клубы способны выманивать оппонентов из обороны, находить пространство и забивать мячи. Конечно, тут важны и тактические вещи, помогают и форварды с неординарным мышлением вроде Уве Зеелера. Иногда тебе нужно звонить в дверь очень долго, прежде чем ее откроют. В таких матчах нужно быть максимально сконцентрированным, терпеливым, не нервничать и делать то, что должен. Даже у сильнейших тренеров мира случаются проблемы в матчах с подобными командами. Вспомните финал Лиги чемпионов-2012, когда «Челси» в матче с «Баварией» «запарковал автобус», но благодаря голу Дрогба со стандартного положения перевел игру в овертайм и победил в серии пенальти. В любой игре мы можем столкнуться с таким, но, надеюсь, будем готовы.
«Немного романтик»
— В целом романтика в футболе умирает? Вам не кажется, что зрелищных матчей все меньше, так как многие команды играют от обороны?
— Вы правы, но все-таки в топ-лигах часто побеждают атакующие команды — «Бавария» в бундеслиге, «Манчестер Сити» в АПЛ, «ПСЖ» во Франции. Они доминируют в своих чемпионатах, при этом у них отличная оборона. Думаю, для победы в крупном турнире команда должна действительно хорошо атаковать, а не только защищаться. Хочу заметить, что я сейчас не говорю о текущем сезоне РПЛ. Мы не на той позиции, чтобы позволять себе размышлять о титуле, будет нескромно говорить об этом. Но я хочу приблизить этот фантастический клуб к достижению чего-то экстраординарного.
— Считаете ли вы себя романтиком, учитывая ваши взгляды на футбол?
— Честно говоря, я никогда не задумывался над этим. У меня лишь есть собственные принципы, ценности, стиль и вера в то, как должна играть моя команда. Но я понимаю, что футбол развивается, и если тактически ты не движешься вперед, то тебе нечего делать на топ-уровне. Если вы хотите назвать меня романтиком, то я соглашусь с вами — возможно, я действительно немного романтик. Но я точно не наивен — я хочу выигрывать матчи, это главная цель.
Галицкий и его взгляды на футбол
— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий осенью сказал: «Тренер должен играть в атаку. Пусть у нас не будет 99 кубков, но будет стиль. Когда мы приглашали Гончаренко, мы на эту тему волновались. Я ему сказал: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку». Вы разделяете мнение о том, что стиль важнее результата?
— Не в моих правилах комментировать работу предыдущих тренеров команды. Но я должен сказать, что я принял футболистов в хорошей форме. Ребята отлично подготовлены, у них все в порядке с настроем, и в этом в том числе заслуга Виктора — могу лишь выразить ему благодарность. Еще я хочу сказать, что «Краснодар» — молодой клуб, но при этом он сделал огромный прорыв за полтора десятилетия. Здесь замечательная атмосфера, инфраструктура, стадион, академия. У этого клуба есть все для того, чтобы быть успешным. «Краснодар» уже не раз играл в Европе, в том числе в Лиге чемпионов. Я не прихожу сюда с мыслью все поменять и рассказать, как устроен футбол. Мне очень нравится, что у клуба есть собственная философия, определенные ценности. Это одна из причин, по которым я подписал контракт с «Краснодаром». В современном футболе не так уж часто встречается клуб, у которого есть своя философия. В большинстве случаев клубы сфокусированы на том, чтобы побеждать в каждом следующем матче и все. Важно, что у клуба есть четкое видение того, какой должна быть игра команды. Думаю, что раз у него есть философия, значит нужно назначать разделяющего ее тренера. Я понимаю, как должен играть «Краснодар», этот проект мне подходит. Но все это лишь теория. Самое важное — перенести все это на поле. Осознаю, что у клуба высокие ожидания от моей работы, и я готов помочь «Краснодару» сделать следующий шаг. Будет прекрасно, если все вместе мы достигнем этой цели.
— Как часто вы общаетесь с президентом «Краснодара»?
— Он самый важный человек в клубе, ведь он его основал. Прекрасно для города, для тысяч семей, что в Краснодаре есть такой клуб. Он владеет им и определяет направление развития «Краснодара», его философию, ценности. Я пришел сюда для того, чтобы помочь ему развивать клуб. Конечно, у нас налажено общение, он регулярно показывает то, насколько ему небезразлична команда. Он прекрасно разбирается в футболе, приезжал к нам на сбор. Конечно, мы периодически беседуем, и из общения с ним можно многое почерпнуть. Я верю, что узнавать новое можно не только у других футбольных тренеров, но и у представителей других видов спорта и даже сфер. Между футбольным клубом и футбольной командой не только тесная связь, но и параллель — он руководит большим числом людей, ведет их к успеху, и мне тоже стоит у него поучиться.
— Вообразите ситуацию, при которой кто-то из руководства клуба попросит вас выбрать определенную тактику на конкретный матч или поставить в основу какого-то футболиста. Как вы отреагируете?
— Нет, такое никогда не произойдет. Я здесь, чтобы руководить командой. Со мной подписали контракт, потому что в клубе считают меня специалистом. И в вопросах футбола окончательное слово будет за мной. Но я замечу, что футбол — это не шоу одного человека. Очень важно постоянно поддерживать общение с другими людьми. К примеру, я постоянно узнаю мнение своих ассистентов, их взгляды на различные вещи. И это касается в том числе новых для меня членов тренерского штаба — Артема Поправкина и Алексея Антонюка. Если ты сильная личность, то ты не должен бояться опрашивать других людей. Но нет сомнений, что именно я принимаю решения по команде. И я никогда не приму тех вещей, о которых вы спрашиваете.
«С 18-летними воспитанниками в основе ты ничего не выиграешь»
— Галицкий мечтает однажды увидеть в стартовом составе 11 воспитанников. На ваш взгляд, это реально?
— Когда я пришел в «Норвич», клуб страдал от серьезных финансовых проблем. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят, и я решил сразу их привлекать к играм за основу. В мое время дебютировали многие воспитанники «Норвича», и клуб заработал большие деньги на продаже футболистов. Я люблю работать с молодежью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо — это подчеркивает его идентичность, а болельщики сильнее поддерживают команду. Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас. С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Тут очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами, и в клубе это знает каждый. У «Краснодара» блестящее будущее и настоящее — он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды, но давайте честно: невозможно, чтобы каждый год по шесть-семь игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв. Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста. В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная, но во всем нужно соблюдать баланс.
— В «Норвиче» вы не только активно работали с молодежью, но и выгодно продавали игроков. При вас клуб заработал на продажах Мэддисона, Буэндии, Годфри, Льюиса и Мерфи более ста миллионов фунтов. Вы обсуждали с «Краснодаром» это? Может быть, клуб вас пригласил еще и для того, чтобы зарабатывать на трансферах?
— Надеюсь, что «Краснодар» не будет этого делать. Продажа игроков была частью бизнес-модели в «Норвиче». Клубу это было необходимо просто для того, чтобы выжить. Да, «Норвич» хорошо зарабатывал, но, если честно, для тренера это не самое большое удовольствие — ежегодная потеря лучших футболистов команды. Я был бы рад, если бы взамен мне покупали качественных игроков. Конечно, мы говорили на эту тему с руководством «Краснодара». И я уверен, что у клуба серьезные амбиции, в его ДНК не входит регулярная продажа лучших футболистов. Мы хотим развивать лучших, чтобы становиться успешнее. Безусловно, иногда приходится продавать игроков. Если однажды «Манчестер Сити» захочет купить какого-то футболиста «Краснодара», то это нужно будет принять. Но и здесь есть плюс — успешная сделка с топ-клубом будет доказательством того, что мы верно делаем какие-то вещи. В целом я надеюсь развивать игроков и рассчитываю, что клуб будет удерживать их в команде.
Будущее Сафонова и изучение русского языка
— Один из сильнейших игроков «Краснодара» — Матвей Сафонов. Давно ходят слухи о том, что он может переехать в Европу. Как вы думаете, готов ли Сафонов играть в АПЛ или в другой топ-лиге?
— Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики. Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов, и юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую, ха-ха! Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу. На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные. Я счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним.
— Вы были первым небританским тренером в истории «Норвича». Теперь вы первый тренер «Краснодара», не говорящий по-русски. Насколько сложно вам из-за этого?
— Коммуникация очень важна для любого тренера. Конечно, я бы хотел с первого дня без языковых барьеров и без переводчика общаться с каждым игроком, с каждым сотрудником клуба. Но, как вы заметили, и в «Норвиче» до меня всегда работали только тренеры — носители языка, однако мы все-таки сработались. Надеюсь, вы проявите терпение и когда-нибудь я дам вам интервью на русском языке, ха-ха! Понятно, что первые недели в «Краснодаре» невероятно насыщенны, я стараюсь узнать все о клубе, лиге и каждом футболисте. И мне пока сложно найти время для изучения русского, просто не хватает часов в сутках. Но я хочу начать изучать язык как можно скорее, потому что это достаточно важно.
— В 2018 году Сергей Галицкий сказал: «Я не хочу Тухелей или других иностранцев». Выходит, вы повлияли на то, что президент клуба изменил свое мнение. Чувствуете ответственность?
— Ха-ха, я не знаю причин, по которым он так сказал, но отмечу, что наш первый разговор с ним был отличным. Почему клуб выбрал именно меня, лучше спросить у него. Я лишь благодарен «Краснодару» за то, что мне доверились, но я должен дать что-то взамен. И с первого дня работаю ради этого.
«Краснодар» вместо немецких клубов
— А почему вы выбрали именно «Краснодар»? Были ли другие предложения?
— Буду честен: «Краснодар» не выглядит очевидным вариантом для немецкого тренера. И нет никакого секрета в том, что на меня в последние месяцы выходили клубы из Германии. Я работал пять лет в Англии, в том числе в АПЛ, и, наверное, мало кто ожидал увидеть меня в России. Но я никогда не стремился стать одним из сотни тренеров, которые выигрывали с определенным клубом какой-нибудь из 47 титулов. Я всегда был заинтересован в достижении чего-то особенного и работе в любопытных проектах. Признаюсь, что я не сразу принял предложение «Краснодара». Не было такого, что мне позвонили и я сразу побежал собирать вещи. Я сел изучать клуб, и когда получил достаточно информации, то согласился на работу. Я опрашивал людей, которые играли и работали в России, которым знакомы РПЛ и «Краснодар». Меня встретили очень тепло, я получаю огромную поддержку от всех, кто причастен к «Краснодару». И все указывает на то, что я сделал верный выбор.
— Ваше назначение породило дискуссию на тему того, какая лига сильнее — чемпионшип или РПЛ. А вы как думаете? Кто бы выиграл больше матчей из десяти — «Норвич» или «Краснодар»?
— Будет неправильно отвечать на этот вопрос в тот момент, когда я еще не провел ни одного официального матча во главе «Краснодара». Лучше спросите меня об этом по окончании сезона. В обеих лигах есть отличные тренеры, прекрасные игроки. «Норвич» сейчас в АПЛ, в лучшей лиге мира, где огромное количество матчей. Но это совсем не значит, что он выиграет во всех десяти матчах против «Краснодара».
Слова Черданцева? Такова работа экспертов
— Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на ваше назначение так: «Если в «Краснодаре» посчитали, что любой российский тренер не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд в АПЛ с «Норвичем», годится, тогда надо просто признать это катастрофой».
— Я не проигрывал 16 матчей подряд.
— Он имеет в виду финиш сезона-2019/20, когда ваш «Норвич» проиграл в десяти последних турах и вылетел в чемпионшип, а также первые шесть матчей текущего чемпионата сразу после возвращения в АПЛ, в которых тоже были сплошь поражения.
— Ха-ха, ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек — например, новый Пеп Гвардиола. Но почему-то он не упоминает, что при мне «Норвич» выдал два лучших сезона в истории (две победы в чемпионшипе в 2019 и 2021 годах. — Прим. «СЭ»). Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой. Посмотрим, может быть, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха! Главное — то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками.
Лимит — не проблема
— Не сомневаюсь, что вы уже изучили РПЛ. Что думаете о соперниках? Как свергнуть «Зенит»?
— Не хочу рассуждать о других клубах. Понятно, что в РПЛ достаточно хороших команд, сильных тренеров и игроков. Излишне говорить и о «Зените» — он заслуженно идет на первом месте. Мне сейчас нужно концентрироваться на своей команде, на ее лучших качествах.
— Каждого иностранца в РПЛ спрашивают о лимите на легионеров. Вы понимаете, зачем он нужен?
- Я не тот, кто решает вопросы о регламенте проведения турнира. У меня был подобный опыт в чемпионшипе — там необходимо включать в заявку определенное количество доморощенных игроков. Это правило помогает сборной Англии получать больше футболистов, и это работает. Правда, из-за этого иногда этих молодых игроков перехваливают, и их зарплаты повышаются, ведь они часто попадают в состав. Но порой это происходит лишь потому, что у них есть британский паспорт. Я пока подожду с оценкой лимита в России, мне нужно поработать при этом правиле.
— Но вам мешает лимит? У «Краснодара» сейчас восемь легионеров, включая травмированного Кордобу.
— Для меня это совсем не проблема. Мне нравится моя команда. Конечно, нужно быть внимательным и знать, кто из иностранных футболистов включен в заявку. Но я не вижу проблемы.
Успех немецких тренеров — отголоски провала сборной на Евро-2000
— Вы далеко не первый немецкий тренер в России. Знакомы ли вы лично с Маркусом Гисдолем и Сандро Шварцем? Может, общались с ними или с Доменико Тедеско?
— Нет, я с ними не общался и принимал решение самостоятельно. Конечно, знаю, что они замечательные тренеры и прекрасные люди, но лично с ними не знаком. Хотя с Гисдолем мы как-то пересекались, Шварца я видел несколько лет назад, но это нельзя назвать полноценным общением. Жду встречи с ними. С Маркусом скоро увидимся — ближайший официальный матч «Краснодара» как раз против «Локомотива».
— В чем секрет успеха немецких тренеров в последние годы? В Англии и России многими топ-командами управляют представители Германии.
— Я не верю в паспорта и во все эти разговоры о том, что немецкие или испанские тренеры лучше других. В каждой стране живут разные люди. Паспорт не всегда отражает менталитет. К примеру, в «Норвиче» уже много лет играет защитник Кристоф Циммерман — по паспорту он немец, но для болельщиков он свой, в его жилах течет желто-зеленая кровь. Конечно, причины расцвета немецкой тренерской школы есть: после того как Германия заняла последнее место в группе на Евро-2000, правительство страны инвестировало огромные средства в обучение футбольных тренеров. И сейчас наша тренерская школа считается едва ли не лучшей в мире. Но любому нужно работать усердно для достижения целей, и я уверен, что на уровне лучших немецких тренеров может оказаться и русский, и испанец, и англичанин. Нельзя исключать и то, что скопление нескольких тренеров из одной страны может быть простым совпадением. Сейчас в центре внимания немцы, несколько лет назад были испанцы и португальцы. Может быть, через несколько лет в авангарде будет другая страна.
Пиво с Клоппом на необитаемом острове
— Юрген Клопп недавно сказал: «Если бы я оказался на необитаемом острове, то взял бы с собой Пепа Гвардиолу и Даниэля Фарке. Мне нравится Даниэль, а Пеп меня вдохновляет». Вы действительно так хорошо знакомы?
— Юрген — фантастический человек, у нас отличные отношения. Но играть против его команд всегда очень тяжело. Не секрет и то, что Пеп — мой хороший приятель, мы не раз лестно отзывались друг о друге в прессе. Но я не склонен преувеличивать важность этих связей. Да, я хорошо знаю Юргена, Пепа, Томаса Тухеля, но это не значит, что я тоже тренер мирового класса.
— Что бы вы делали на необитаемом острове с Клоппом и Гвардиолой?
— Думаю, с Пепом мы бы постоянно разговаривали о футболе и рисовали палками на песке тактические схемы, а с Юргеном выпили бы по паре бутылок пива, общались бы на отвлеченные темы. А потом, мне кажется, я бы сел в лодку и повез обоих к материку. Почему я? Потому что они оба гении, и я должен стать тем, кто вернет их на землю.
— Вы общались с Клоппом или Тухелем после вашего назначения в «Краснодар»?
— Мы с ними на связи. На самом деле меня слегка смущает то, как широко обсуждают мои взаимоотношения с ними. Клопп и Тухель — далеко не единственные тренеры, с которыми я близко знаком, просто другие работают не на таком высоком уровне. Было приятно работать в Англии, но я с нетерпением жду и игр против российских тренеров. Например, против того же Леонида Слуцкого.
«Буду рад, если попадем в еврокубки»
— Очевидно, что этой весной мы не увидим идеальный «Краснодар». Сколько времени вам необходимо на построение команды? Полгода, год?
— Никогда нельзя давать гарантии в футболе. Теоретически уже в первом официальном матче «Краснодар» может выглядеть так, как я хочу. В футболе все возможно. Но нужно быть реалистами: в чемпионате уже прошло 18 туров, мы пока пятые и не являемся фаворитами в борьбе за верхние места. Хочу вас заверить, что мы постараемся финишировать выше пятого места — буду рад, если в следующем сезоне мы как минимум получим шанс сыграть в еврокубках. При этом в футболе ничто не работает по нажатию кнопки — это процесс, в котором тебе нужно одно-два, а иногда и три трансферных окна для того, чтобы полностью изменить команду и закрепить в ней свои идеи.
— Новичок команды Хуниор Алонсо сказал, что хочет выиграть титул с «Краснодаром». Есть ли у вас конкретная цель на будущее?
— Не думаю, что уместно с пятой позиции заявлять о борьбе за чемпионство. Нужно приземленно смотреть на вещи и концентрироваться на том, что делаешь. Конечно, у клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге, — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой. Конечно, я буду рад сражаться за титул, но я не вижу пользы в том, чтобы постоянно говорить о намерении выиграть его. Если ты заслуживаешь победу, то она к тебе придет. Это не работает так, что ты постоянно твердишь о чемпионстве и оно к тебе приходит. Слишком рано говорить на эту тему, но я еще раз подчеркну то, насколько амбициозен клуб. И я здесь не для того, чтобы биться за место в середине таблицы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7