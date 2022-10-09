Соболев: «Красно-белые, всех с победой! Впереди ЦСКА!»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 5:2.

«Красно-белые, всех с победой! Нелегкая была, но рад, что победили. Идем дальше. Впереди ЦСКА!» — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.