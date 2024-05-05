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Сегодня, 06:27

Смородская оценила будущее Дзюбы в «Локомотиве»

Виктория Кравченко
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что думает о будущем форварда Артема Дзюбы. Она считает, что сезон-2023/24 может стать последним для Дзюбы в РПЛ.

«Можно ли сказать, что этот сезон — последний для Дзюбы в РПЛ? Наверное, так и будет. Смысла продлевать его контракт с «Локомотивом» не вижу, лучше отпустить. Тогда, когда это было нужно, Артем принес огромную пользу, но сейчас уже в нем нет необходимости. Может, конечно, кто-то Дзюбу и возьмет здесь, но захочет ли он сам? Возможно, пойдет к Слуцкому в Китай», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его соглашение истекает этим летом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-navernoe-e-tot-sezon-poslednij-dlya-dzyuby-v-rpl/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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