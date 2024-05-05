Смородская оценила будущее Дзюбы в «Локомотиве»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что думает о будущем форварда Артема Дзюбы. Она считает, что сезон-2023/24 может стать последним для Дзюбы в РПЛ.

«Можно ли сказать, что этот сезон — последний для Дзюбы в РПЛ? Наверное, так и будет. Смысла продлевать его контракт с «Локомотивом» не вижу, лучше отпустить. Тогда, когда это было нужно, Артем принес огромную пользу, но сейчас уже в нем нет необходимости. Может, конечно, кто-то Дзюбу и возьмет здесь, но захочет ли он сам? Возможно, пойдет к Слуцкому в Китай», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».