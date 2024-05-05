Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:09

Мор: «На данный момент Слишкович все делает правильно, просто отличник»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о возможности Владимира Слишковича остаться на посту главного тренера.

«Пока сложно сказать, как сложится судьба Слишковича в «Спартаке». Оставят его на посту тренера или не оставят. Пока он все делает правильно, все грамотно говорит, дает футболистам играть, добивается результатов. Показывает, что умеет варьировать тактику. У нас Сергей Семак этим славится. Я не помню ни одной игры «Зенита» из последних, по ходу которой Семак не перестраивал бы схему. Слишкович тоже это делает. И в каждой игре — новая, и во время матчей. И ведет себя адекватно.

Но, все равно, я думаю, «Спартак» сейчас удачно выступает потому, что спали оковы Абаскаля. Пока не очень понятно, что за тренер Слишкович, какой результат он покажет на дистанции. На данный момент он все делает правильно, просто отличник. Но это не значит, что руководители клуба сделают на него ставку", — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-poka-slishkovich-prosto-otlichnik/
Эдуард Мор
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
0
Читайте также
Лыжники Непряева и Терентьев ждут ребенка
Митрофанов рассказал об отношениях РФС с ФИФА
В Верховной раде допустили вероятность запроса Украиной отправки европейских войск
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Умерла заслуженная артистка РФ Галина Давыдова
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мусаев – о поражении от «Ахмата»: «Мы расстроены и опустошены, но есть еще три матча»

Деменко: «Угальде и Артур не стоят заплаченных за них денег»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости