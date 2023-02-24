Баньяц — об Ивиче: «Он хочет, чтобы мы показывали хороший футбол и получали удовольствие»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об изменениях в команде с приходом Владимира Ивича на пост главного тренера клуба.

«Что поменялось в команде с приходом Владимира Ивича? Ничего особо не изменилось с его появлением. Он хочет, чтобы мы показывали хороший футбол и получали удовольствие от игры», — сказал Баньяц «СЭ».

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января. Ранее 45-летний серб работал в ПАОКе, «Маккаби» и «Уотфорде».