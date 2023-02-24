Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Баньяц: «Краснодар» — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях «Краснодара» в РПЛ.

«Какие у нас цели в чемпионате? Честно, я не знаю. Я считаю, что «Краснодар» — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто. У нас новый тренер и сейчас только начало второй части сезона», — сказал Баньяц «СЭ».

«Краснодар» в 17 матчах российской премьер-лиги набрал 25 очков и ушел на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы.

23-летний полузащитник провел за «Быков» 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Баньяц — об Ивиче: «Он хочет, чтобы мы показывали хороший футбол и получали удовольствие»
Сычев: «Сейчас смотреть на место, которое занимает «Локомотив», печально»
Бояринцев: «Прилетать в Москву со сборов за два дня до матча вполне нормально»
Геннадий Орлов: «Писарскому во второй части сезона будет непросто»
Акинфеев провел 350-й «сухой» матч в своей карьере
Мостовой: «Если убрать 6-7 иностранцев и купить обычных русских, «Зенит» займет третье-четвертое место в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев: «Убежден, что Дивеев продолжит выступления за ЦСКА»

Баньяц — об Ивиче: «Он хочет, чтобы мы показывали хороший футбол и получали удовольствие»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости