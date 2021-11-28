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Михаил Кержаков — о победе над ЦСКА: «Всегда приятно играть на ноль»

28 ноября, 23:17
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Тяжелая игра. Первые 15 минут и в концовке ЦСКА навалился, так что хорошо, что мы забили второй мяч. С ЦСКА всегда непросто играть на выезде.

Мне намного больше нравятся такие игры, когда много моментов, когда ты остаешься в тонусе. Это лучше, чем когда ты стоишь весь первый тайм, а потом тебе залетает какой-нибудь шальной мяч. Намного интереснее, когда ты часто встречаешься с мячом. Если при этом еще и удастся выручить команду — вообще супер.

Очередной сухой мяч? Очередной — это громко сказано, у нас их не так много в этом сезоне. Но я считаю такие матчи, как и любой вратарь. Если кто скажет, что не делает этого, то он лукавит. Всегда приятно играть на ноль, и вдвойне приятно — для меня», — приводит слова Кержакова пресс-служба клуба.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче команда Сергея Семака сыграет дома с «Ростовом» 3 декабря.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-11-28-mikhail-kerzhakov-ya-schitayu-svoi-sukhie-matchi-kak-i-lyuboy-drugoy-vratar.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры