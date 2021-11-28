Вильмар Барриос: «Счастлив провести сто матчей за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Это его сотый матч за команду.

«Рад, что мы победили на выезде такого сложного соперника, - цитирует Барриоса официальный сайт клуба. - Теперь мы вернемся домой, чтобы отдохнуть, и будем готовиться к игре с «Ростовом». Удар в лицо в первом тайме? В момент удара я почувствовал сильное головокружение, пришлось немного посидеть на поле, чтобы прийти в себя. Надеюсь, что это просто удар и ничего серьезного — посмотрим завтра. Повторюсь, я очень рад победе, теперь нужно отдохнуть и восстановить силы.

Сотый матч? Я счастлив провести столько игр за такой клуб, как «Зенит». До этого момента это был сплошь потрясающий опыт. Уверен, что впереди меня ждут не менее прекрасные впечатления. Надеюсь, мы продолжим идти так же, одерживать победы и брать титулы, а я буду принимать в этом самое активное участие».

В составе победителей забивали Клаудинью и Андрей Мостовой.