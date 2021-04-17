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«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть матч, во сколько начало

17:00
«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в центральном матче 26-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в центральном матче 26-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В субботу, 17 апреля, состоится матч 26-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В последний раз «быки» обыгрывали соперника в рамках чемпионата в апреле 2018 года. В первом круге «Зенит» был сильнее 3:1.

Следить за матчем «Краснодар» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Зенит»

Краснодар — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры