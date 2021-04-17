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Слуцкий сообщил о возвращении четырех игроков перед матчем «Рубина» с «Уралом»

16:59
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 17 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Урала».

— «Урал» хорошо выглядит в последних матчах, они обыграли «Арсенал», сыграли вничью с «Динамо». Поэтому особенно на выезде это всегда очень сложный поединок. Мы готовимся максимально серьезно.

У нас вернулся дисквалифицированный Зотов, вернулся в общую группу травмированный Костюков, продолжает работать в общей группе Ин Бом, по существу вернулся в общую группу Грицаенко. Понятно, что все футболисты, которые много пропустили, все равно в разной форме. Но все работают в общей группе на этой неделе.

— Близится окончание сезона. Можно сказать, что команда приобретает тот рисунок, который вы хотели бы видеть?

— Ну здесь, к сожалению, нет никаких закономерностей. Хотелось бы, чтобы они были, но они не всегда есть. В футболе каждый отдельный матч иррационален. Конечно, у нас сейчас уже есть определенный выбор и полноценные замены, но это не значит, что это будет напрямую коррелироваться с результатами.

Матч «Урал» — «Рубин» состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 12.00 (мск). После 25 игр казанцы занимают пятое место в турнирной таблице с 43 очками, хозяева — 12-е (30 очков).

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-vse-rabotayut-v-obschey-gruppe

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