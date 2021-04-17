Слуцкий сообщил о возвращении четырех игроков перед матчем «Рубина» с «Уралом»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 17 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Урала».
— «Урал» хорошо выглядит в последних матчах, они обыграли «Арсенал», сыграли вничью с «Динамо». Поэтому особенно на выезде это всегда очень сложный поединок. Мы готовимся максимально серьезно.
У нас вернулся дисквалифицированный Зотов, вернулся в общую группу травмированный Костюков, продолжает работать в общей группе Ин Бом, по существу вернулся в общую группу Грицаенко. Понятно, что все футболисты, которые много пропустили, все равно в разной форме. Но все работают в общей группе на этой неделе.
— Близится окончание сезона. Можно сказать, что команда приобретает тот рисунок, который вы хотели бы видеть?
— Ну здесь, к сожалению, нет никаких закономерностей. Хотелось бы, чтобы они были, но они не всегда есть. В футболе каждый отдельный матч иррационален. Конечно, у нас сейчас уже есть определенный выбор и полноценные замены, но это не значит, что это будет напрямую коррелироваться с результатами.
Матч «Урал» — «Рубин» состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 12.00 (мск). После 25 игр казанцы занимают пятое место в турнирной таблице с 43 очками, хозяева — 12-е (30 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-vse-rabotayut-v-obschey-gruppe
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