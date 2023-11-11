Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте.

Перед 15-м туром шанс обойти лидера был только у «Зенита», но в очном поединке команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Краснодар» (32 очка) опережает «Зенит» (30) на 2 очка.

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

15

9

5

1

24-10

32

2

Зенит

15

9

3

3

30-14

30

3

Крылья Советов

15

7

4

4

31-21

25

4

ЦСКА

15

6

7

2

27-20

25

5

Локомотив

15

6

6

3

21-19

24

6

Динамо

14

5

7

2

22-19

22

7

Спартак

14

6

3

5

19-21

21

8

Пари НН

14

6

2

6

14-14

20

9

Рубин

14

5

4

5

13-20

19

10

Факел

15

5

4

6

14-17

19

11

Ростов

14

4

5

5

22-25

17

12

Урал

15

4

4

7

15-24

16

13

Оренбург

14

3

4

7

16-22

13

14

Ахмат

15

3

3

9

15-21

12

15

Балтика

14

3

2

9

12-21

11

16

Сочи

14

3

1

10

16-23

10

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Биография Вячеслава Борщева: русский парень переехал в США и танцует после побед в UFC
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Семин: «Зенит» и «Краснодар» могут соперничать с европейскими топ-клубами»
Семак согласился с Ивичем, что «Краснодар» играл лучше до гола Сперцяна
Малафеев назвал закономерным результатом ничью в матче «Зенита» с «Краснодаром»
Александр Мостовой: «Краснодар» дал бой «Зениту»
Ивич — о лидерстве «Краснодара» после первого круга: «4 месяца назад никто не ожидал этого»
Ивич: «Волков хорошо играет, но я неудовлетворен его формой в последний месяц»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галактионов прокомментировал стычку между Тикнизяном и Фассоном в матче с «Ахматом»

Боярский оправдал Изидора за упущенный момент на 92-й минуте матча с «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости