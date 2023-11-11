«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

«Зенит» дома сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Первый гол в матче забил полузащитник черно-зеленых Эдуард Сперцян на 63-й минуте. Через 7 минут нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счет.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».