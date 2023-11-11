Галактионов прокомментировал стычку между Тикнизяном и Фассоном в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об эпизоде со стычкой защитников железнодорожников Наира Тикнизяна и Лукаса Фассона в матче против «Ахмата» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

В первом тайме встречи между игроками случился конфликт после одного из эпизодов у ворот хозяев. Тикнизян и Фассон столкнулись лбами и обменялись несколькими репликами, после чего разошлись.

«Во-первых, это не стычка, а некий выплеск эмоций. У ребят отличные взаимоотношения, они прекрасно общаются. Думаю, это чрезмерное желание победить, потому что давно не выигрывали. В каком-то микроэпизоде этот выплеск эмоций произошел», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 25 ноября.