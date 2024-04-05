Комличенко заявил, что его подстегивает конкуренция с Голенковым
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкуренции с партнером по команде Егором Голенковым.
«Нормально отношусь к конкуренции с Егором, она подстегивает. Сейчас я восстановился от травмы, будет интересно. Надо держать себя в форме, а дальше выбор за главным тренером», — сказал Комличенко «СЭ».
Комличенко в этом сезоне провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. На счету Голенкова 7 голов и 5 результативных передач в 29 матчах.
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|38
|
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|
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|5
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|20
|
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|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
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|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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