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Сегодня, 11:06

Нино сравнил болельщиков «Зенита» с бразильскими

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино рассказал о впечатлениях от чемпионата России. Он также сравнил бразильских болельщиков и фанатов сине-бело-голубых.

— Вы уже достаточно времени провели в России. Какие ваши первые впечатления об уровне сопротивления в нашем чемпионате?

— Во-первых, в очередной раз хочу сказать, что я счастлив быть здесь, быть в этом клубе, в этом городе жить. Я уже смог оценить то, насколько сложным является чемпионат России. Каждая игра особенна по-своему, каждый соперник труден по-своему, поэтому от нас требуется в каждой игре быть на 100% готовыми, чтобы набирать необходимые нам очки.

— Следующий матч домашний. Что вы скажете об атмосфере на «Газпром Арене»? Можно ли ее сравнить с тем, как болеют в Бразилии, например?

— Дома играть всегда особенно приятно. Наш стадион такой, что у очень немногих команд в Бразилии есть похожие арены. А по поводу уровня боления, я бы сказал, что поддерживают «Зенит» здесь также, как в Бразилии, где люди живут футболом, очень любят футбол. Нашим болельщикам огромное спасибо. В тех домашних матчах, в которых мне довелось принять участие, всегда ощущалась сила, которую они в нас вкладывают. Надеюсь, они продолжат за нас болеть в этом матче. Повторюсь, это особенное удовольствие в родных стенах проводить игры.

26-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе за 5 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

ФК Зенит
Нино (Зенит)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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