Радимов: «Победа над «Динамо» — глоток воздуха для «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха. Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности в своих силах», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.