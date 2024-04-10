Радимов: «Победа над «Динамо» — глоток воздуха для «Спартака»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.
«Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха. Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности в своих силах», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке с 38 очками.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|9
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|20-29
|20
|
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|5
|5
|12
|20-35
|20
|
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|22
|4
|5
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|
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|22
|3
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|23-37
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|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
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|1
|5
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