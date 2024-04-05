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Сегодня, 11:17

Нино: «Зенит» хорошо поработал перед матчем с «Балтикой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино рассказал о подготовке сине-бело-голубых к матчу 23-го тура РПЛ с «Балтикой».

— Получается, что «Зенит» играет дома на прекрасном стадионе, где закрывается крыша, где тепло, отличное поле. А на выезде часто приходится играть, особенно сейчас, когда холодно, плохая погода, плохие поля. Это мешает вам показывать свое мастерство или профессионалы должны в любых условиях его демонстрировать?

— Действительно, профессионалы должны быть готовы абсолютно к любым условиям. Команда, которая претендует на чемпионство, должна понимать, что такие сложности будут встречаться, но это не должно никоем образом мешать играть и показывать свой лучший футбол. На выездных матчах порой бывают сложности с полем и климатическими условиями, но это все детали, к которым обязательно нужно готовиться. Повторюсь, претендент на чемпионство должен воспринимать это просто как небольшое препятствие на пути, которое обязательно должен преодолевать.

— Вы уже как-то говорили о том, что привыкли играть много, в бразильском чемпионате в том числе. Последние два матча у «Зенита» были выездные, два за пять дней. Расскажите о том, как проходит подготовка к матчу с «Балтикой».

— Действительно, я привычен к такому насыщенному графику игр. Безусловно, когда игр много, довольно сложно на сто процентов восстановиться между играми в короткий промежуток, но для нас самое главное в этот момент, когда много игр идут подряд, уделить должное внимание отдыху и восстановлению. Мне кажется, непосредственно к матчу с «Балтикой» подготовка прошла замечательно, потому что в нужные моменты мы смогли дать себе отдых. При этом также хорошо и качественно поработали. Надеюсь, каждый подойдет в оптимальных кондициях к этой игре.

Игра состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет первым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» занимает 15-ю строчку с 17 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Нино (Зенит)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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