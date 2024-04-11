Карпин признан лучшим тренером марта в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин завоевал награду лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам марта, сообщает пресс-служба лиги.

В число номинантов также входили Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»). За Карпина проголосовали все эксперты РПЛ и комментаторы, в голосовании болельщиков он стал первым с 46 процентами голосов.

В марте команда Карпина победила «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1). Ростовчане показали лучшие результаты по набранным очкам (9) и по забитым голам (8).

После 22 матчей «Ростов» с 31 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», у которого 44 балла. На втором месте идет «Краснодар» (43).