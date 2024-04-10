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Кравцов: «Верю, что «Сочи» останется в РПЛ»

Алина Савинова
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов ответил, в чем команда должна прибавить, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

«Останется ли «Сочи» в РПЛ? Я верю, что да. В чем нужно прибавить команде? Нужно побежать в каждом матче, забивать голы, не пропускать», — приводит «РБ Спорт» слова Кравцова.

В этом сезоне чемпионата России 21-летний Кравцов провел 18 матчей, в которых отметился двумя голами.

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице с 15 очками. В следующем туре команда сыграет против «Спартака». Матч пройдет 13 апреля.

Источник: РБ Спорт
Кирилл Кравцов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
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 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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