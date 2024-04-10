Кравцов: «Верю, что «Сочи» останется в РПЛ»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов ответил, в чем команда должна прибавить, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

«Останется ли «Сочи» в РПЛ? Я верю, что да. В чем нужно прибавить команде? Нужно побежать в каждом матче, забивать голы, не пропускать», — приводит «РБ Спорт» слова Кравцова.

В этом сезоне чемпионата России 21-летний Кравцов провел 18 матчей, в которых отметился двумя голами.

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице с 15 очками. В следующем туре команда сыграет против «Спартака». Матч пройдет 13 апреля.