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Кержаков оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче с «Локомотивом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафах по итогам матча 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом».

«Кержаков вышел за пределы технической зоны. Штраф — 10 тысяч. Также мы рассматривали удаление футболиста Берковского за грубую игру. В понедельник «Нижний Новгород обратился к нам с просьбой отменить красную карточку, но в ЭСК сказали, что удаление было верным. Берковский принял участие в заседании по видеосвязи. КДК решил не отменять решение судьи. Берковский пропустит один матч», — сказал Григорьянц.

«Нижний Новгород» с 28 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Зенит

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Краснодар

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