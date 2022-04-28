Кержаков оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны в матче с «Локомотивом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафах по итогам матча 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом».

«Кержаков вышел за пределы технической зоны. Штраф — 10 тысяч. Также мы рассматривали удаление футболиста Берковского за грубую игру. В понедельник «Нижний Новгород обратился к нам с просьбой отменить красную карточку, но в ЭСК сказали, что удаление было верным. Берковский принял участие в заседании по видеосвязи. КДК решил не отменять решение судьи. Берковский пропустит один матч», — сказал Григорьянц.

«Нижний Новгород» с 28 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.