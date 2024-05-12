«Сочи» — «Пари НН»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

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«Сочи» и «Пари НН» объявили составы на матч 28-го тура чемпионата России.

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Дркушич, Марсело, Аттият-Аллах, Кравцов, Мигел Силвейра, Сааведра, Юкич, Кордова, Гуарирапа.

Запасные: Заболотный, Дегтев, Заика, Чистяков, Маргасов, Литвинов, Бурмистров, Юсупов, Сутормин, Ангбан, Крамарич.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Ермаков, Кутателадзе.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Тихий, Ведерников, Боженов, Карапузов, Царукян, Кухарчук, Калайда, Зе Турбо, Боселли.

Матч «Сочи» — «Пари НН» состоится в воскресенье, 12 мая и начнется в 19.00 (мск).