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Сегодня, 17:44

Деменко: «Тюкавин напоминает Панова, ему не надо спешить уезжать в Европу»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Максим Деменко высказался о будущем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Один сильный сезон — это хорошо, но Тюкавину нужно провести хотя бы два таких, чтобы говорить про его европейские перспективы. Нужно показать стабильность на длительном отрезке. Тогда уже можно рассуждать об отъезде. На самом деле вообще любой футболист может играть в Европе. Всегда всё зависит от тренера. Посмотрите на Миранчука в «Аталанте», где к нему доверия нет.

Не думаю, что если летом будет хорошее предложение по Тюкавину, то «Динамо» будет его удерживать. Но самому игроку спешить уезжать не стоит. Сложно сказать, сколько ещё сезонов ему нужно провести в России. Возраст у него сейчас потрясающий, у него всё впереди. Мне вообще Тюкавин напоминает Сашу Панова — маленький и шустрый", — сказал Деменко Legalbet .
В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 36матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.

Панов за свою карьеру выступал за российские «Зенит», «Динамо», «Торпедо», вологодское и петербургское «Динамо», китайский «Баокан», а также за французский «Сент-Этьенн» и швейцарскую «Лозанну».

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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