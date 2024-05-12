«Факел» — «Урал»: стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

«Факел» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Доровских, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Магаль, Поярков, Багамаев, Моцпан, Селе, Багателия, Максимов.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

Запасные: Мамин, Филипенко, Бевеев, Газинский, Аюпов, Кики, Бочеров, Ионов, Бикфалви, Влут, Гильерме Шеттине, Концевой.