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Сегодня, 16:35

ЭСК РФС: Шадыханов верно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС оценили спорный эпизод с неназначением пенальти в ворота «Пари НН» в матче против «Спартака» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

На 91-й минуте арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота нижегородцев после единоборства защитника «Спартака» Никиты Чернова с полузащитником «Пари НН» Александром Трошечкиным.

В ЭСК единогласно поддержали решение Шадыханова.

«Оба игрока боролись за мяч, движение игрока обороны было направлено на стремление сыграть в мяч, а не в игрока соперника, между ними произошел контакт по инерции тело в тело, который, по мнению всех членов комиссии, не был очевидно наказуемым и является частью футбола», — говорится в вердикте на сайте РФС.

В 28-м туре «Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» (1:0). Красно-белые с 46 очками занимают пятое место в РПЛ. «Пари НН» в этом же туре на выезде встретится с «Сочи». Команда Саши Илича с 29 очками идет 11-й в турнирной таблице.

Источник: РФС
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
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Сочи – Пари НН
 - : -
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Константин Тюкавин

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Локомотив

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Динамо

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