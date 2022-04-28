«Зенит» получил разрешение на сто процентную заполняемость «Газпром Арены» на заключительных матчах сезона

«Зенит» получил разрешение на максимальную заполняемость стадиона в рамках заключительных матчей Тинькофф РПЛ-2021/22.

Ближайшая домашняя игра пройдет в субботу, 30 апреля, с «Локомотивом». А заключительный матч сезона на «Газпром Арене» — против «Химок» — состоится 7 мая.

Команде также осталось сыграть два выездных матча против «Спартака» (15 мая) и «Нижнего Новгорода» (21 мая).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков в 26 матчах.