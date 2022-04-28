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Сегодня, 16:28

«Зенит» получил разрешение на сто процентную заполняемость «Газпром Арены» на заключительных матчах сезона

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» получил разрешение на максимальную заполняемость стадиона в рамках заключительных матчей Тинькофф РПЛ-2021/22.

Ближайшая домашняя игра пройдет в субботу, 30 апреля, с «Локомотивом». А заключительный матч сезона на «Газпром Арене» — против «Химок» — состоится 7 мая.

Команде также осталось сыграть два выездных матча против «Спартака» (15 мая) и «Нижнего Новгорода» (21 мая).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков в 26 матчах.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-28-gazprom-arena-smozhet-byt-zapolnena-na-sto-protsentov-na-zaklyuchitelnykh-matchakh-sezona.htm
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

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