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Сегодня, 15:49

Карпин о переходе российских игроков в Европу: «Наши футболисты невостребованные»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень чемпионата России после отъезда полузащитников Арсена Захаряна и Далера Кузяева в чемпионаты Испании и Франции.

— Как вы оцените уровень чемпионата России? Только этим лето уехали в Европу Захарян и Кузяев — значит, что российские футболисты востребованы?

— Уровень чемпионата и отдельные личности — это разные вещи. У нас в других лигах играют четыре футболиста: Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Когда у нас будет 50 человек там играть, или хотя бы 20, тогда и будем говорить, что наши футболисты востребованы. Наши футболисты невостребованные.

— В чем разница мотивации отъезда в Европу поколения 90-х и современных футболистов? Можно сказать, что ваша логика была — желание больше зарабатывать?

— В наше время да, но еще и желание попробовать себя в другом чемпионате. Не знаю, какая зарплата была и есть у Захаряна. Кузяев, например, поехал на меньшие деньги. Логика сейчас другая — поиграть в хорошем чемпионате другого уровня. А сейчас еще и поиграть в еврокубках, как вариант.

В 4-м туре ла лиги Головин забил первый гол в сезоне-2023/24 в матче против «Ланса» (3:0). Кузяев, забивший свой второй мяч в чемпионате Франции, помог «Гавру» обыграть «Лорьян» (3:0) и одержать первую победу в сезоне. Оба игрока вошли в символическую сборную тура чемпионата Франции.

4 сентября Миранчук был внесен в заявку «Аталанты» на сезон-2023/24 под номером 59. Полузащитник пропустил 3 игры в текущем сезоне.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Всего он провел 2 игры в ла лиге.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Валерий Карпин
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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