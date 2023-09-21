Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:12

В Федерации футбола Камеруна рассчитывают на проведение товарищеского матча с Россией в Санкт-Петербурге

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что организация рассматривает лишь один стадион для проведения товарищеской игры со сборной России — домашнюю арену «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России. Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — цитирует Джунана Sport24.

19 сентября появилась информация о том, что сборная России 12 октября на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://sport24.ru/football/news-580103-v-federatsii-futbola-kameruna-rasschityvayut-na-provedeniye-matcha-s-rossiyey-v-sankt-peterburge
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
2
Читайте также
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Вячеслав Литвинов: «Не скажу, что египтяне сильнее нашей сборной, но они молодцы, стараются играть низом»
Михайлов: «В сборной было 50 человек — со всеми не успеешь поговорить»
Колосков: «Если играть с Камеруном в Москве, 30 тысяч болельщиков можем собрать»
Семин — о возможной игре Проведеля за сборную России: «Этот вариант лучше, чем привлекать иностранцев нашим гражданством»
Санкт-Петербург является приоритетным вариантом для проведения матча сборной России с Камеруном
В Кении рассказали о ходе переговоров с РФС по товарищескому матчу между сборными
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вячеслав Литвинов: «Не скажу, что египтяне сильнее нашей сборной, но они молодцы, стараются играть низом»
Новости
RSS RSS
Все новости