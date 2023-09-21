В Федерации футбола Камеруна рассчитывают на проведение товарищеского матча с Россией в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что организация рассматривает лишь один стадион для проведения товарищеской игры со сборной России — домашнюю арену «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России. Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — цитирует Джунана Sport24.

19 сентября появилась информация о том, что сборная России 12 октября на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).