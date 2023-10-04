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Сегодня, 18:18

Сборная России объявила о проведении матча с Кенией в Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России.
Фото РФС

Сборная России сыграет товарищеский матч против Кении, сообщается на сайте РФС.

Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который располагается на территории отеля. Начало — в 18:00 по московскому времени. Арена вмещает 7428 болельщиков.

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча — команда Валерия Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1; 1:2) и сыграла вничью с Катаром (1:1).

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: РФС
Футбол
Сборная России по футболу
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