Сборная России объявила о проведении матча с Кенией в Турции

Сборная России сыграет товарищеский матч против Кении, сообщается на сайте РФС.

Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который располагается на территории отеля. Начало — в 18:00 по московскому времени. Арена вмещает 7428 болельщиков.

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча — команда Валерия Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1; 1:2) и сыграла вничью с Катаром (1:1).

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.