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Сегодня, 14:48

Щербаченко считает, что «Ростову» не нужно увольнять Карпина

Алина Савинова
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко высказался о неудачном старте «Ростова» в РПЛ.

«Я бы сказал, что катастрофой для «Ростова» были некоторые таймы и отрезки игры. Сказывается недоукомплектованность команды. Из-за этого Карпин и не может стабилизировать стартовый состав, найти основное сочетание футболистов. Будем надеяться, что опыт тренерского штаба и менеджмента сработает и что после паузы на сборные мы увидим перезагрузившийся «Ростов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

Также он считает, что Карпина не нужно увольнять из ростовского клуба.

«Прежде всего, он очень самокритичный человек. Его не нужно увольнять. Если Карпин почувствует, что не может справиться с ситуацией, он сам напишет заявление. Учитывая доверительные отношения Карпина с руководством, может быть нечто такое, как пару лет назад, когда после неудачных матчей «Ростова» Карпин сосредоточился на сборной России и перезагрузился, после чего вернулся в «Ростов», где стал прекрасно работать снова», — добавил специалист.

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. После 7 туров текущего сезона РПЛ ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. 16 сентября «Ростов» на выезде сыграет с «Балтикой». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005318974_scherbachenko_rostovu_ne_nado_uvolnyat_karpina
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Федор Щербаченко
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Карпин рассказал, становится ли чемпионат России более атакующим
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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