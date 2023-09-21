Непомнящий: «Команда Камеруна не слабее сборной России»

Непомнящий поделился мнением о товарищеском матче между Россией и Камеруном

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче между национальными командами России и Камеруна.

«То, что матч состоится в России, можно назвать победой. Камерун — команда статусная, одна из сильнейших команд Африки. 99 процентов футболистов сборной Камеруна играют в неплохих европейских клубах. Камерун не слабее сборной России, как мне кажется», — сказал Непомнящий корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

19 сентября появилась информация о том, что сборная России 12 октября на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

В сентябре национальная команда России из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).