Как определяется победитель стыков? «Химкам» нужно победить с разностью в два мяча

После поражения в первом стыковом матче в Хабаровске (0:1) «Химкам», чтобы остаться в премьер-лиге, нужно победить в ответной игре 28 мая с разностью в два мяча — 2:0, 3:1 и так далее. Ничья позволит «СКА-Хабаровск» выступить в следующем сезоне в чемпионате России. Если основное и дополнительное время закончится со счетом 1:0 в пользу химчан, победитель определится в серии 11-метровых ударов.

Условия проведения стыков прописаны в регламенте переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона 2021-2022 годов. В статье 8 говорится (в цитируемом документе исправлены орфографические ошибки):

«8.1. Матчи проводятся в соответствии с правилами игры, нормативными документами ФИФА, УЕФА, РФС, РПЛ, ФНЛ и согласно настоящему регламенту.

8.2. Продолжительность матча — два тайма по 45 минут с перерывом 15 минут.

8.3. Победителем матчей признается команда, которая забьет большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае если команды забьют равное количество голов на своем и чужом поле, после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут, каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче на чужом поле (в гостях). Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определен с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами игры".