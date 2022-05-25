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Как определяется победитель стыков? «Химкам» нужно победить с разностью в два мяча

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в

После поражения в первом стыковом матче в Хабаровске (0:1) «Химкам», чтобы остаться в премьер-лиге, нужно победить в ответной игре 28 мая с разностью в два мяча — 2:0, 3:1 и так далее. Ничья позволит «СКА-Хабаровск» выступить в следующем сезоне в чемпионате России. Если основное и дополнительное время закончится со счетом 1:0 в пользу химчан, победитель определится в серии 11-метровых ударов.

Условия проведения стыков прописаны в регламенте переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона 2021-2022 годов. В статье 8 говорится (в цитируемом документе исправлены орфографические ошибки):

«8.1. Матчи проводятся в соответствии с правилами игры, нормативными документами ФИФА, УЕФА, РФС, РПЛ, ФНЛ и согласно настоящему регламенту.

8.2. Продолжительность матча — два тайма по 45 минут с перерывом 15 минут.

8.3. Победителем матчей признается команда, которая забьет большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае если команды забьют равное количество голов на своем и чужом поле, после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут, каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче на чужом поле (в гостях). Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определен с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами игры".

Футбол
РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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