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«СКА-Хабаровск»: «Лантратов ударил нашего болбоя»

«СКА-Хабаровск» сообщил, что вратарь «Химок» Лантратов ударил боллбоя в матче
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«СКА-Хабаровск» в своем официальном Telegram-канале опубликовал видео, на котором вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя во время стыкового матча за право остаться в РПЛ.

«Лантратов ударил нашего болл-боя. Армейцы вступились на защиту парня. Ужасный поступок голкипера соперника», — написано в Telegram-канале «СКА-Хабаровска».

На 69-й минуте встречи голкипер «Химок» выскочил за пределы поля, вырвал мяч из рук болбоя и толкнул его так, что он упал. Главный арбитр матча Владимир Москалев не удалил Лантратова с поля.

Автором единственного гола в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки» является защитник хозяев Иллой-Айет Эммерсон (14-я минута).

Илья Лантратов
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 5
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 0 : 1
21.05 17:00
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21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

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Краснодар

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