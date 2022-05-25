«СКА-Хабаровск»: «Лантратов ударил нашего болбоя»

«СКА-Хабаровск» в своем официальном Telegram-канале опубликовал видео, на котором вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя во время стыкового матча за право остаться в РПЛ.

«Лантратов ударил нашего болл-боя. Армейцы вступились на защиту парня. Ужасный поступок голкипера соперника», — написано в Telegram-канале «СКА-Хабаровска».

На 69-й минуте встречи голкипер «Химок» выскочил за пределы поля, вырвал мяч из рук болбоя и толкнул его так, что он упал. Главный арбитр матча Владимир Москалев не удалил Лантратова с поля.

Автором единственного гола в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки» является защитник хозяев Иллой-Айет Эммерсон (14-я минута).