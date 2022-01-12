Итальянский журналист Лонгари: «Ювентусу» надо приложить усилия, чтобы убедить «Зенит» по Азмуну»

Итальянский журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари выразил мнение, что «Ювентусу» придется приложить усилия, чтобы договориться с «Зенитом» по возможному трансферу форварда Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что туринцы находятся в поисках нападающего и проявляют интерес к 27-летнему иранцу.

«По Азмуну надо учитывать, что «Зенит» не тот клуб, который будет наживаться на сделках любой ценой. «Ювентусу» придется приложить усилия, потому что, если предложение не удовлетворит «Зенит», то россйский клуб может подождать конца сезона и потом начать всё с нуля», — приводит слова Лонгари Tutto Juve со ссылкой на 1 Station Radio.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.