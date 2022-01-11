Источник: «Зенит» хочет продать Азмуна в «Ювентус» за 20 миллионов евро

«Зенит» хочет получить от «Ювентуса» 20 миллионов евро за своего нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщил журналист TuttoJuve Мирко Ди Натале в Twitter.

Ранее сообщалось, что туринский клуб ищет замену Федерико Кьезе, который получил тяжелую травму в последнем матче команды в серии А против «Ромы» (4:3). «Юве» ищет вариант покупки игрока за небольшие деньги, а также имеет бесплатный слот для игроков из стран, не входящих в ЕС.

Кроме того, на на 27-летнего иранского форварда претендует французский «Лион», который предложил за него 3 миллиона евро. Азмун уже якобы согласовал личный контракт с «Лионом» и ждет решения клуба. Есть еще английский «Ньюкасл», готовый дать вдвое больше (6 миллионов).

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.