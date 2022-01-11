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Николич не будет назначен главным тренером ЦСКА

11 января, 23:33
Марко Николич. Фото GEPA
Марко Николич. Фото GEPA
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Переговоры Марко Николича с ЦСКА зашли в тупик, сообщает sportklub.rs. Сербский специалист не станет главным тренером московских армейцев.

По данным источника, руководители ЦСКА хотели пригласить тренера на работу и получили согласие на переговоры, однако при обсуждении сделки возникли затруднения. По последним данным, возобновление переговоров и назначение серба выглядят маловероятно.

42-летний Марко Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России-2020/21. Ранее его также называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Краснодара».

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Евгений Петров все материалы автора

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