Николич не будет назначен главным тренером ЦСКА
11 января, 23:33
Переговоры Марко Николича с ЦСКА зашли в тупик, сообщает sportklub.rs. Сербский специалист не станет главным тренером московских армейцев.
По данным источника, руководители ЦСКА хотели пригласить тренера на работу и получили согласие на переговоры, однако при обсуждении сделки возникли затруднения. По последним данным, возобновление переговоров и назначение серба выглядят маловероятно.
42-летний Марко Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России-2020/21. Ранее его также называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Краснодара».
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