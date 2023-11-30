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Сегодня, 15:31

КДК РФС пока не рассматривал драку болельщиков на матче «Спартака» и «Балтики»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос о том, рассматривал ли комитет инцидент с дракой болельщиков «Балтики» и «Спартака» (0:2) во время матча 16-го тура РПЛ.

— Что по поводу драки болельщиков на матче «Балтики» и «Спартака»?

— Лига не представила в повестку данный вопрос. Пока не было оснований для рассмотрения этого дела, — сказал Григорьянц.

О драке в матче «Балтика» — «Спартак» стало известно 26 ноября. В пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что задержали зачинщика конфликта и вывели его со стадиона.

Футбол
РФС
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Оренбург
 - : -
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Локомотив – Зенит
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