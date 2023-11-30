КДК РФС пока не рассматривал драку болельщиков на матче «Спартака» и «Балтики»
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос о том, рассматривал ли комитет инцидент с дракой болельщиков «Балтики» и «Спартака» (0:2) во время матча 16-го тура РПЛ.
— Что по поводу драки болельщиков на матче «Балтики» и «Спартака»?
— Лига не представила в повестку данный вопрос. Пока не было оснований для рассмотрения этого дела, — сказал Григорьянц.
О драке в матче «Балтика» — «Спартак» стало известно 26 ноября. В пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что задержали зачинщика конфликта и вывели его со стадиона.
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|10
|3
|3
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|33
|
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|16
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|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
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|6
|7
|3
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|25
|
7
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|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
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|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
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|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
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|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
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|16-28
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3
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