КДК РФС пока не рассматривал драку болельщиков на матче «Спартака» и «Балтики»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос о том, рассматривал ли комитет инцидент с дракой болельщиков «Балтики» и «Спартака» (0:2) во время матча 16-го тура РПЛ.

— Что по поводу драки болельщиков на матче «Балтики» и «Спартака»?

— Лига не представила в повестку данный вопрос. Пока не было оснований для рассмотрения этого дела, — сказал Григорьянц.

О драке в матче «Балтика» — «Спартак» стало известно 26 ноября. В пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ», что задержали зачинщика конфликта и вывели его со стадиона.