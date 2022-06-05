Сергей Юран: «Никто из руководства «Химок» не ставил мне условие, что я должен давать игровое время Садыгову»

Юран заявил, что руководство «Химок» не ставило ему условие, что он должен давать игровое время Садыгову

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, почему выпустил в стартовом составе на матч против ЦСКА сына владельца клуба — Илью Садыгова.

— Мирзов явно не понял вашего решения включить в стартовый состав на матч с ЦСКА сына владельца — Илью Садыгова?

— Во-первых, это не дело футболиста — соглашаться или не соглашаться с решениями тренера. Здесь только я несу ответственность за результат. А его дело — выходить и играть на максимуме. Либо, оставаясь в запасе, не влиять негативно на коллектив своим настроением. Вот и весь разговор.

— Приглашая вас в «Химки», оговаривалось условие, что вы должны обязательно давать игровое время сыну владельца клуба Садыгову?

— Нет. При переговорах не было даже ни единого намека, что Илья должен выходить хотя бы на 15-20 минут. Все знают мои принципы. Последнее слово, кого ставить в состав, — за мной. Наш учредитель — умный человек и все прекрасно понимает.

— И все-таки вы сильно рисковали, выпуская Садыгова с первых минут матча с армейцами? Ведь провались он, вновь бы пошли намеки на ваше особое отношение к сыну спонсора клуба?

— Ну, что значит рисковал? Илья хорошо выглядел и работал на тренировках. И только этим заслужил право сыграть против ЦСКА, подтвердив мой выбор очень важным голом. Но даже если бы он сыграл неудачно, не дело Мирзова обсуждать решение тренера. Спрос-то будет с меня. И я знаю, на что иду.

— А другие футболисты поняли ваше решение по Садыгову?

— Опытные игроки знают: решение тренера не обсуждается. Глушаков с Кухарчуком и Тихим меня поддержали: «Николаич, вопросов нет».