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Сергей Юран: «Никто из руководства «Химок» не ставил мне условие, что я должен давать игровое время Садыгову»

Юран заявил, что руководство «Химок» не ставило ему условие, что он должен давать игровое время Садыгову
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, почему выпустил в стартовом составе на матч против ЦСКА сына владельца клуба — Илью Садыгова.

— Мирзов явно не понял вашего решения включить в стартовый состав на матч с ЦСКА сына владельца — Илью Садыгова?

— Во-первых, это не дело футболиста — соглашаться или не соглашаться с решениями тренера. Здесь только я несу ответственность за результат. А его дело — выходить и играть на максимуме. Либо, оставаясь в запасе, не влиять негативно на коллектив своим настроением. Вот и весь разговор.

— Приглашая вас в «Химки», оговаривалось условие, что вы должны обязательно давать игровое время сыну владельца клуба Садыгову?

— Нет. При переговорах не было даже ни единого намека, что Илья должен выходить хотя бы на 15-20 минут. Все знают мои принципы. Последнее слово, кого ставить в состав, — за мной. Наш учредитель — умный человек и все прекрасно понимает.

— И все-таки вы сильно рисковали, выпуская Садыгова с первых минут матча с армейцами? Ведь провались он, вновь бы пошли намеки на ваше особое отношение к сыну спонсора клуба?

— Ну, что значит рисковал? Илья хорошо выглядел и работал на тренировках. И только этим заслужил право сыграть против ЦСКА, подтвердив мой выбор очень важным голом. Но даже если бы он сыграл неудачно, не дело Мирзова обсуждать решение тренера. Спрос-то будет с меня. И я знаю, на что иду.

— А другие футболисты поняли ваше решение по Садыгову?

— Опытные игроки знают: решение тренера не обсуждается. Глушаков с Кухарчуком и Тихим меня поддержали: «Николаич, вопросов нет».

Сергей Юран. Сергей Юран: «Я стал опытнее, реально смотрю на вещи. Справился бы с давлением в «Спартаке»

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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