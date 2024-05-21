Чавес: «Не представлял, что смогу приблизиться к титулу в первом сезоне за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес не думал, что будет бороться за чемпионство в своем первом сезоне за бело-голубых.

«Я знал, что я еду в большой клуб, но не мог представить, что смогу приблизиться к титулу уже в первом сезоне. Все хотят стать чемпионами, но тяжело этого добиться в первый же сезон в новой команде», — цитирует мексиканца Metaratings.ru.