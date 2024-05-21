Шалимов заявил, что прощальный матч Джикии получился трогательным
Тренер Игорь Шалимов поделился эмоциями от прощального матча защитника «Спартака» Георгия Джикии. 30-летний россиянин попал в стартовый состав красно-белых на домашнюю игру 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).
«По сути, провел прощальный матч за «Спартак». Когда купили Срджана Бабича, сразу стало понятно, что это под замену Георгию, а потом Гильермо Абаскаль сразу обрубил, что два левоногих играть у него не будут. Стало понятно, что играть Джикия не будет, если только по ротации. Вел себя Георгий корректно, из команды не выходили новости о проблемах. То, что произошло дальше, это, конечно, дело клуба, но по тому, как отыграли матч с «Рубином», при игре в три центральных Джикия выглядел абсолютно нормально.
Георгию надо играть, нельзя сидеть на лавке, это помогает держать себя в тонусе, форму можно набрать только через игры, а не через тренировки. То, как все прошло в матче с «Рубином», — просто идеально, очень красивая история для Георгия: домашний стадион, он в составе, выиграли, ушел под аплодисменты. Можно было растрогаться", — сказал Шалимов «РБ Спорт».
18 мая «Спартак» объявил, что Джикия покинет команду по окончании сезона . Футболист провел за красно-белых 215 матчей и забил 5 мячей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|2 : 6
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4