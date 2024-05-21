Горшков считает, что «Зениту» нужно омолодить вратарскую линию

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о необходимости усиления вратарской позиции сине-бело-голубых.

«Не знаю, хотел бы я видеть Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зените» или нет, затрудняюсь однозначно ответить на этот вопрос. Но очевидно, что «Зенит» уже давно предпринимает попытки найти нового первого номера, однако оптимальный вариант пока найти не получается. Все-таки вратарская позиция в петербургском клубе нуждается в усилении, омоложении. Кержаков — надежный вратарь, но уже достаточно возрастной. В целом вопрос основного голкипера в «Зените» был актуален и в прошлом сезоне, вроде появлялись какие-то новые ребята, но, как видим, Михаил до сих пор наиболее предпочтительный выбор на место вратаря у сине-бело-голубых», — сказал Горшков Legalbet.

В нынешнем сезоне Михаил Кержаков сыграл за «Зенит» 23 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоисмость 37-летнего голкипера в 500 тысяч евро.